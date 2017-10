Sever Mureşan: „De 15 ani, lupta se dă pentru participarea la capitalul Dacia Felix. Există un scop pur economic!“

Sever Mureșan: „De 15 ani, lupta se dă pentru participarea la capitalul Dacia Felix. Există un scop pur economic!“

Ieri, Curtea de Apel Constanța a judecat recursul privind contestația în anulare înaintată de Sever Mureșan, el nefiind de acord să plătească daunele civile stabilite de instanțele judecătorești, care se ridică la aproximativ 100 de milioane de euro. Avocatul lui Mureșan, Apostol Armeanu, a explicat judecătorilor că toată acțiunea conjugată din ultimii 15 ani a fost cauzată de faptul că Mureșan s-a opus să plătească anumite sume de bani, într-o perioadă politică tulbure și pentru că existau anumite interese pentru ca principalul acționar de la Dacia Felix (actuala Leumi Bank) să fie înlăturat. Sever Mureșan a povestit judecătorilor că, timp de 15 ani, a fost ținta unor serii de scenarii, atât în România, cât și în Franța, Luxemburg sau Elveția. Plângerile penale au curs concomitent în mai multe țări, astfel că autoritățile judiciare „se băteau” care și cum să-l ancheteze. „Am venit din Elveția cu 150 de kilograme de documente!“ „Am venit din Elveția cu 150 kilograme de documente!” - a spus, ieri, în fața instanței Curții de Apel Constanța, Sever Mureșan. „De 15 ani, lupta este pentru participarea la capitalul Dacia Felix, există un scop pur economic” - a conchis Mureșan. Magistrații au amânat pronunțarea până la data de 24 martie. Instanțele judecătorești au dis-pus achitarea lui Sever Mureșan și a fostului director al băncii, Mircea Horia Hossu, pentru o mare parte din infracțiuni și s-a constatat prescripția răspunderii penale pentru altele. Ei au fost obligați, însă, în solidar să plătească zeci de milioane de lei și franci elvețieni, aproape 2.800.000 de franci francezi și peste 120 de milioane de dolari. În plus, Hossu trebuie să achite aceleiași bănci peste două milioane de dolari plus dobânzile aferente. Potrivit rechizitoriului, în perioada 1993 - 1995, Sever Mureșan, în calitate de președinte al mai multor societăți comerciale cu sediul în România și străinătate și de membru în Consiliul de Administrație al BDF, a obținut de la această bancă credite în valoare de peste 1.000 de miliarde de lei, cu scopul de a achiziționa oțel-beton și de a-l exporta către societatea „Cadewel Investment Ltd.” din Insulele Virgine. Mureșan era administratorul firmei Cadewel Investment Ltd. Pentru „acoperirea rambursării“ creditelor, Mureșan, în înțelegere cu Mircea Horia Hossu, ar fi întocmit și folosit documente financiar-bancare false. În raportul Băncii Naționale a României din aprilie 1996 se arată că grupul de firme SM Invest, condus de Mureșan, datorează BDF 800 de miliarde de lei. Un capitol separat al cercetărilor l-a constituit depozitul BDF la Fondo Sociale Di Cooperazione Europa (Milano-Italia). La acest fond a fost depusă suma de 160 de milioane de dolari, bani transformați, la 5 iunie 1995, în obligațiuni la purtător, aparținând societății „Party Pool” SA. Conform anchetatorilor, această societate era administrată de Sever Mureșan. În ianuarie 1997, Mureșan și Hossu au fost arestați în acest dosar, dar după câteva luni, din cauza unor vicii de procedură, cei doi au fost puși în libertate. Procesul în care Sever Mureșan și Mircea Horia Hossu au fost acuzați de înșelăciune în dauna BDF a început la Judecătoria Cluj-Napoca și a fost strămutat, în aprilie 1998, la Judecătoria Suceava, care a început judecarea în lipsă a lui Mureșan, întrucât acesta era fugit din țară. După aducerea în țară a lui Muresan, s-a obținut strămutarea dosarului la Constanța. La instanțele constănțene, dosarul a trecut prin mai multe cicluri procesuale.