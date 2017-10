Sergiu Băhăian a recunoscut tot. Cu o excepţie: nu el a comandat crimele!

Final în procesul celor mai oribile crime de la Constanța

Sergiu Băhăian a recunoscut tot. Cu o excepție: nu el a comandat crimele!

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au finalizat cercetările judecătorești în dosarul în care Sergiu Băhăian, alături de mai multe persoane, este judecat pentru comiterea mai multor înșelăciuni, dar și pentru că i-ar fi instigat pe Valentin Șlepac și Adrian Grigoraș să comită mai multe crime pentru a șterge urmele unor afaceri ilegale, soldate cu prejudicii enorme, pe care le desfășuraseră. Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța au solicitat, ieri, condamnarea tuturor inculpaților pentru faptele pentru care au fost trimiși în judecată, din punctul lor de vedere existând suficiente dovezi care să demonstreze că indivizii au comis faptele exact așa cum le-au descris prin rechizitoriu. Adrian Grigoraș, cel care l-ar fi ajutat pe Valentin Șlepac să comită mai multe crime, a declarat în fața judecătorilor: „Mă consider vinovat și regret fapta!” Avocatul acestuia a solicitat instanței să țină cont, în momentul deliberărilor, că, în cazul a două dintre cele trei crime comise și recunoscute de inculpat, acesta era minor. De asemenea, apărătorul a susținut că Grigoraș a fost influențat în comiterea faptelor de Valentin Șlepac și a cerut instanței să țină cont de atitudinea „sinceră, corectă și dreaptă” a acestuia și de circumstanțele personale ale tânărului. Cel mai bun prieten al lui Grigoraș, Valentin Șlepac, cel care ar fi comis trei crime la comanda lui Sergiu Băhăian, a declarat, ieri, magistraților de la Tribunalul Constanța: „Regret faptele și mi le asum, fizic, nu psihic! Vă rog să luați în considerare participarea tuturor la comiterea faptelor. Eu mi le asum și le regret enorm!”. Cel care este considerat „arhitectul” celui mai odios scenariu privind comiterea unor crime de după 1989, Sergiu Băhăian, a făcut, ieri, o ultimă forțare în a convinge judecătorii constănțeni că el nu are nicio legătură cu crimele comise. El a recunoscut însă cele mai multe dintre faptele privind înșelăciunile de care este acuzat, dar în niciun caz instigarea la comiterea crimelor. „Îmi asum faptele pe care le-am recunoscut și le regret. Însă, cu siguranță, nu am absolut nici cea mai mică legătură cu omorurile. Regret nespus faptul că am făcut aceste infracțiuni economice, pentru că astfel s-a ajuns la așa ceva. Nu asta este viața mea și cu siguranță mă voi îndrepta după pedeapsa pe care o voi ispăși”, a spus Băhăian. Avocatul acestuia a cerut, de asemenea, ca inculpatul să fie condamnat pentru infracțiunile de înșelăciune, dar nu pentru crime. „Băhăian a făcut o greșeală fatidică: s-a asociat cu cine nu trebuia!”, a spus apărătorul. Tot el a afirmat că „Regina probelor” în acest sens nu este decât depoziția lui Șlepac. „Niciun alt martor direct nu spune că Băhăian a comandat crimele!”. În consecință, avocatul lui Băhăian a solicitat achitarea clientului său pentru implicarea în comiterea crimelor. Pentru a da ocazie avocaților să depună concluzii scrise, judecătorii au amânat pronunțarea în acest dosar pentru data de 7 iunie.