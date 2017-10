Sergiu Băhăian a fost arestat 30 de zile pentru instigare la crimă

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a lui Sergiu Băhăian, pentru comiterea infracțiunilor de constituire în grup infracțional organizat, înșelăciune și instigare la comiterea a două omoruri. Deși judecarea propunerii de arestare preventivă formulată de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța trebuia să înceapă la ora 10, acest lucru s-a petrecut cu ceva întârziere. Sergiu Băhăian a fost adus la instanță cu cel puțin jumătate de oră mai tarziu, iar pe parcursul celor câțiva pași pe care i-a făcut între mașina arestului IPJ Constanța și zona de securitate a sediului Palatului de Justiție, Băhăian a spus că nu vrea decât să i se facă dreptate. Judecarea propunerii de arestare preventivă a avut loc în ședință de consiliu, așa cum prevede legea. Băhăian a refuzat să mai declare ceva, el spunând că își menține declarația dată, săptămâna trecută, în fața procurorilor DIICOT, în care a susținut că este nevinovat și că afirmațiile făcute de Valentin Șlepac la adresa lui nu reprezintă decât un act de răzbunare. Șlepac este cel care a recunoscut comiterea celor patru crime, iar procurorii susțin că două dintre ele, comise în 2008, în care victime au picat Petrică Captalan și Ionel Ulezu, ar fi fost comise la instigarea lui Băhăian. Cel denumit și „Regizorul morții”, pentru că pe site-urile de socializare se dădea drept regizor și se învârtea, în ultimii ani, în medii actoricești, Sergiu Băhăian își joacă rolul de victimă extrem de bine. Ba, nu are nicio vină, deși, din câte se pare, atunci când se îmbăta și era în „elementul său” trăgea cu arma prin casă după unii dintre cei care astăzi îl acuză că, din cauza lui, au fost în stare să comită crime odioa-se, ba, zvonurile spun, „protejează” anumite nume grele ale României care ar fi implicate în afacerile învârtite de el (dar totodată se protejează și pe el, pentru că, dacă ar vorbi și-ar pune viața în pericol), ba, pe de altă parte, nu are bani nici să-și plătească avocatul, deși este acuzat de înșelăciuni ale căror prejudicii se ridică la sute de mii de euro... Nimeni nu știe încă să spună unde sunt banii, pentru că așa cum a declarat în mai multe rânduri avocatul care l-a reprezentat pe Băhăian în fața procurorilor, Alexandru Pantea, el nu are nici casă, nici mașină, nici alte bunuri de valoare pe numele lui… Avocatul din oficiu desemnat de Baroul Constanța pentru a apăra interesele lui Băhăian, Liviu Cristescu, a declarat, la ieșirea din sala de judecată, că a solicitat instanței să respingă propunerea de arestare preventivă, pe motiv că la dosar nu există dovezi suficiente care să demonstreze că Băhăian ar avea vreo implicare în comiterea crimelor. Instanța Tribunalului Constanța s-a pronunțat, însă, în ședință publică și a decis arestarea preventivă a lui Sergiu Băhăian pentru o perioadă de 30 de zile. El a declarat recurs, care urmează să se judece, în termen de trei zile, de Curtea de Apel Constanța.