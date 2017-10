Sergiu Babinciuc, trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Sergiu Babinciuc, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Ştire online publicată Marţi, 10 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului BABINCIUC ANDI SERGIU, administrator al SC Romanian Village Development - Smart Solutions SA, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: - evaziune fiscală (2 infracțiuni), - spălare de bani (2 infracțiuni), - fals în înscrisuri sub semnătură privată.și în stare de libertate a inculpaților:MIHALCEA MIRELA CAMELIA, administrator al SC Gold Consult SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, - complicitate la tentativă de evaziune fiscală - evaziune fiscală, - bancrută frauduloasă,IUGA COSMIN, administrator al SC Perun Solution SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - evaziune fiscală (2 infracțiuni), - spălare de bani,CONORO VIRGILIU, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală - evaziune fiscală,BĂLAN IONELA – DANIELA și PETRE MARIA, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată,SC GOLD CONSULT SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, - complicitate la tentativă de evaziune fiscală - evaziune fiscală,SC PERUN SOLUTION SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - evaziune fiscală (2 infracțiuni), - spălare de bani,SC Trident Grup SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, - evaziune fiscală,SC Eo Stamp SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - evaziune fiscală (2 infracțiuni), - spălare de bani,SC ROMANIAN VILLAGE DEVELOPMENT - SMART SOLUTIONS SA, pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală,SC GRUP MEDIA SUD HOLDING SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la tentativă de evaziune fiscală, - evaziune fiscală,SC SIBELIUS BUSINESS SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală - evaziune fiscală.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: Începând cu anul 2011, un grup de firme controlate de către inculpatul Babinciuc Andi Sergiu au constituit un circuit financiar fictiv al cărui scop l-a reprezentat fraudarea bugetului de stat prin rambursări ilegale de TVA, urmate de operațiuni de transfer a acestor sume către beneficiarii finali și de retragerea de către aceștia, în numerar, a fondurilor respective.Mecanismul de funcționare a activității ilicite a fost următorul: Între firmele controlate de către membrii sau apropiații familiei Babinciuc cu o activitate aparent licită și firme fără activitate comercială, în general fără angajați și fără venituri, se crea aparența existenței unor relații comerciale, în realitate inexistente, în cadrul cărora cele dintâi vindeau secundelor bunuri imobile de valoare mare.Ulterior, societățile cumpărătoare depuneau decontul de TVA solicitând, pe această cale, organului fiscal rambursarea taxei pe valoare adăugată, aferentă prețului aparent plătit societăților vânzătoare, invocând ca temei lipsa veniturilor obținute din activitățile comerciale ulterioare achiziției.Într-unul dintre cazuri, inculpatul Babinciuc Andi Sergiu a stabilit cu rea credință cuantumul taxei pe valoare adăugată, aferentă unei achiziții aparent efectuată de către una dintre firmele sale de tip „fantomă” și ulterior a obținut în mod fraudulos rambursarea de la bugetul consolidat al statului a sumei de 775.295 lei.De asemenea, în același context, inculpatul Babinciuc Andi Sergiu a retras din contul aceleiași societăți suma totală de 1.575.735 lei, despre care știa că provenea din săvârșirea unor infracțiuni, utilizând în acest scop aparența mincinoasă privind existența unor contracte de împrumut din care rezulta că anterior își creditase propria firmă.La data 07 iulie 2016, în condițiile desfășurării cercetărilor în prezenta cauză, inculpatul a falsificat un înscris sub semnătură privată, denumit „împuternicire”, prin atestarea în cuprinsul său a unor fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului, după care a încredințat documentul respectiv unei persoane care urma să fie audiată de către procurorii anticorupție.Agenția Națională de Administrare Fiscală a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma totală de 2.734.047 lei reprezentând TVA rambursat în mod fraudulos.În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra a două terenuri ce aparțin inculpatei SC Gold Consult SA.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin din partea Departamentului de Informații și Protecție Internă (DIPI).