Seră cu zarzavaturi, în curtea Şcolii Militare de Maiştri Militari

Alături de maiștrii militari în rezervă Viorel Duțu și Alexandru Baciu, voluntari în cadrul Comitetului Național Român pentru Drepturile Copilului – filiala Mangalia, șase elevi militari au pus umărul la ridicarea solarului, ce a fost oferit instituţiei în cadrul programului de finanțare administrat de Federația Fundațiilor Comunitare – FFCR, implementat la Constanța de Fundația Comunitară Galați.





Sera este primul pas spre transformarea terenului ales într-o oază de fertilitate. De plantarea zarzavaturilor și de îngrijirea spațiului se vor ocupa elevii militari. Acțiunea are ca scop responsabilizarea și educarea lor în domeniul sustenabilității. „Faptul că am ajutat la asamblarea acestei sere reprezintă pentru mine, cred, cea mai mare realizare ca elev al acestei școli, în această perioadă în care avem permisiile și învoirile restricționate. Sunt foarte mândru de ceea ce am realizat împreună cu colegii și cu domnii maiștri militari”, povesteşte elev militar Marius Bocârnea.





Sera, ramura din proiectul „Lumea de sub navă” încredințată Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale, ar trebui să fie complet funcțională până la finalul acestui an, când, sperăm să vedem și primele frunze ale plantelor pe care le vom sădi.





Un teren dezafectat din curtea Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale prinde viață cu ajutorul proiectului „Lumea de sub navă”.