Septuagenară anchetată pentru fraudă

În loc să se bucure de liniște la bătrânețe, o septuagenară va trebui să dea socoteală oamenilor legii, fiind acuzată că a încercat să-și mărească veniturile cu ajutorul unor acte false. Dosarul se află în atenția ofițerilor de la Serviciului de Investigarea Fraudelor, din cadrul Poliției Constanța. Potrivit acestora, Dumitra C., de 72 de ani, din satul Tichilești, a prezentat, în momentul în care s-a dispus recalcularea pensiilor, o adeverință de vechime falsă. În baza acestei adeverințe, angajații Casei de Pensii i-au mărit pensia. La începutul acestui an, însă, în urma unei verificări, falsul a ieșit la iveală, astfel că septuage-nara are de dat înapoi statului apro-ximativ 11.000 de lei. Banii aceștia sunt aferenți perioadei 2001 - 2012.