Sensuri giratorii la Doraly, pe Soveja cu Ştefăniţă Vodă şi Lăpuşeanu cu Nicolae Iorga. Cum se va circula în Constanţa?

Prea aglomerat? Ocoleste!

Nu ii inteleg pe cei care vor neaparat sa iasa de pe iorga in lapusneanu. Ba chiar tot ei sunt suparati, forteaza trecerea sau asteapta mila unuia care are prioritate. Nu e mai simplu sa ocolesti anumite intersectii tampite din oras? E mai "sanatos" sa faci cativa metri in plus cu masina pe alt traseu decat sa risti sa-ti indoi tabla intr-o intersectie pe care o stii ca e un balamuc. Ce o fi atat de greu sa alegi alta ruta? Crezi ca consumi mai multa benzina daca faci 200m in plus? S-ar putea sa fie de fapt mai economic decat sa arzi gazul in ambuteiaj. In plus, scapi de riscuri si de nervi! Doar ambulantele ies repede din intersectia asta. Au pus girofarul si sirena si calea devine libera! Conduceti cu grija! :)