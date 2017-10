Sens giratoriu în intersecţia Lăpuşneanu cu N. Iorga. Când va fi gata şi cum va afecta circulaţia

3

Semafor in trei timpi

Un semafor in 3 timpi,timpul 1 si 2 verde Lapusneanu cate 30 secunde pentru fiecare sens ,timpul 3 verde pt Nicolae Iorga 20 secunde( intersectia este identica cu Ferdinand-IG Duca-semafor in 3 timpi ). Un sens giratoriu ar creea haos si mai mare. Se uita faptul ca acolo este o trecere de pietoni aglomerata Lapsuneanu va pierde prioritatea de 2 ori -sensul giratoriu si trecera de pietoni. In timpul 3 cand este verde pt Nicolae Iorga- si pietonii vor avea verde 20 secunde . Pietonii vor trece in siguranta si se disciplineaza trecerea pietonilor .Urmariti in orele de scoala cat de aglomerata este aceasta trecere de pietoni si cat de des este oprit traficul pe bulevard datorita numarului mare de pietoni.