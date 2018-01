Sens giratoriu în forma cifrei 8. "E o chestiune de timp până vor începe accidentele!"

Constănțenii au parte în anul 2018 de multe sensuri giratorii, sub diferite forme. Societatea Confort Urban, aflată în subordinea Primăriei Constanța, a terminat de amplasat un nou tip de sens giratoriu, pe strada Soveja. Acesta deservește intrarea și ieșirea într-un supermarket aflat în construcție și este în forma cifrei 8. Ideea este contestată de unii șoferi, fiind deocamdată neînțeleasă, însă rutieriștii explică raționamentul formei noului sens.Sensul cu pricina a fost amplasat între Palatul Copiilor și Delfinariu, la intersecția străzilor Soveja și Chiliei, ca urmare a construirii unui supermarket în zonă. Forma inedită pe care o are, față de celelalte sensuri giratorii din municipiul și stațiunea Mamaia, a fost explicată de reprezentanții Serviciului Rutier Constanța.„În județul Cluj, există un sens giratoriu în formă de triunghi. Sensul giratoriu nu trebuie să fie neapărat rotund. Regulile de circulație și semnalizarea rutieră permit funcționalitatea sensului giratoriu, nu forma. S-a optat pentru acea soluție pentru ca traficul să fie calmat și să fie redusă viteza”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, comisarul șef Ciprian Sobaru.De cealaltă parte, șoferii nemulțumiți de „invenția” administratorului tramei stradale sunt de părere că forma neobișnuită va deruta participanții la trafic și că vor fi probleme în ceea ce privește fluidizarea traficului.„Este doar o chestiune de timp până când va avea loc primul accident. Din cauza formei ciudate, mulți șoferi nu-și vor păstra banda. Gândiți-vă doar câte probleme avem din cauza șoferilor care abia știu să circule într-un sens giratoriu «tradițional». Cred că o să avem accidente și tamponări aici săptămânal. Nici pentru fluidizarea traficului forma nu mi se pare o idee inspirată, oricum cei care l-au făcut știu mai bine probabil și doar timpul va stabili cine are dreptate”, ne-a precizat Andrei N., un șofer constănțean.v v vReprezentanții Serviciului Rutier Constanța admit că nu există o formulă care să garanteze o fluiditate excelentă a traficului sau să reducă numărul accidentelor, însă toate sensurile giratorii pot suferi modificări pe parcurs, chiar și după amplasarea acestora.„Se fac studii de trafic, dar acestea nu sunt exacte, ele sunt proiecții. De obicei, administratorul drumului face un studiu sau angajează o firmă care să facă asta. Ulterior, pe baza studiului, se înaintează o propunere către Poliția Rutieră, iar noi putem accepta sau nu. Toate modificările făcute nu sunt bătute în cuie, se pot schimba pe parcurs”, a adăugat Ciprian Sobaru.În prezent, în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia există 44 de sensuri giratorii, numărul „rondourilor” triplându-se în ultimii șapte ani. Sensul giratoriu în forma cifrei opt este penultimul amplasat în municipiul Constanța, ultimul fiind amplasat pe Șoseaua Mangaliei, tot în urma construirii unui alt supermarket.