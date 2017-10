Senatorul Gigi Chiru, anchetat de DNA. Ar fi cerut mită 1,5 milioane euro

2

Chira Chiralina mare impostoare

Intre Mazare si Chiru este o mare deosebire si o singura asemanare . Asemanarea consta in faptul ca amandoi sunt hoti si lipsiti de caracter . Deosebirea consta in faptul ca , in felul lui , Mazare s-a manifestat asa cum este el , " naturel " , n-a facut parada de mare om politic , nu si-a gonit apropiatii din organizatia pe care o conduce si a manifestat solidaritate cu complicii lui . Chiru este mai periculos decat Mazare . Este un impostor care se da drept ceea ce nu a fost si nu este . In tot ceea ce a simulat ca face , campania de a ajunge primarul Constantei , parlamentar , lider de organizatie , mare luptator contra coruptiei , a inselat buna credinta a cetatenilor , a membrilor organizatiei pe care a lichidat-o ramanand doar cu cu cativa figuranti cu care a trecut in mare graba in PNL , adica in cloaca lui Hasotti . S-a remarcat faptul ca cu cat un politicianist este mai corupt cu atat e mai galagios , mai abil in a demonstra ca este cinstit si capabil sa parvina la functiile cele mai inalte si doritor sa apara cat mai des la televizor . Locul lui Chiru este la puscarie alaturi de Mazare , loc unde se vor putea lupta pentru functia de sef de dormitor sau responsabil cu curatenia closetelor .