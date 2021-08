Semnal transmis către autorități: de ce nu pot să devină polițiști tinerii cu tatuaje?

Tatuaje expresive, în locuri pe care toată lumea să le vadă, unele colorate, altele având mesaje importante pentru posesori – aceasta este noua modă în rândul tinerilor. Dar existența lor îi împiedică să mai acceadă în cariera de polițist. În schimb, dacă și-ar face tatuajele după angajarea în Poliție, nu ar mai fi o problemă. Sindicaliștii de la Pro Lex cer revizuirea criteriului privind tatuajele la admiterea în școlile de poliție.Tatuajele nu mai sunt o raritate. Din ce în ce mai multe persoane, indiferent de vârstă, apelează la aceste „podoabe” permanente ale pielii, pe porțiuni destul de extinse. Inclusiv în rândul polițiștilor, numărul celor care poartă astfel de însemne este destul de mare. În aceste condiții, sindicaliștii atrag atenția asupra unei discriminări: de ce nu pot să aibă tatuaje și tinerii care vor să acceadă în Poliție, dar au libertatea ca odată intrați în rândul forțelor de ordine să se tatueze?Problema a fost ridicată, de curând, de reprezentanții Sindicatului Pro Lex, care au transmis Ministerului Afacerilor Interne o adresă prin care solicită revizuirea Statului Polițistului, în sensul modificării criteriului care privește absența „elementelor ornamentale, de orice natură”.„Vă rugăm să analizați oportunitatea inițierii unei modificări legislative privind modificarea art. 10, alin (12), lit. a) din Lg nr. 360/2002 „nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară”. Solicităm acest lucru deoarece condiția se aplică doar la încadrare, ulterior polițistului nu îi este interzis să fie tatuat. Considerăm că prezența unui tatuaj ornamental la nivel antebrațului nu este un impediment în activitatea de poliție, având exemple nenumărate în cadrul I.G.S.U. și M.A.P.N., precum și în alte state europene. Reamintim în acest sens și Hotărârea nr. 255/2018 a C.N.C.D. prin care I.S.U. “Someș” a fost amendat cu suma de 2000 lei, iar prevederea din ordinul intern (665/2008), privind condiția de a nu prezenta semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de uniforma de vară a fost declarată discriminatorie”, se arată în adresa sindicatului.Pro Lex solicită M.A.I. revizuirea criteriului „elementelor ornamentale”Robert Dorobanțu, lider sindical Pro Lex susține că Inspectoratul General al Poliției Române este ultima instituție din cadrul M.A.I. care mai are această condiție, a absenței tatuajelor la admiterea în structurile sale de învățământ. „Celelalte instituții au renunțat la acest criteriu. IGSU a renunțat în urmă cu câțiva ani, după ce a pierdut un proces pentru discriminare. Un pompier care și-a dat demisia din structurile sale, iar ulterior, când a dorit să se reîncadreze, i s-a răspuns că nu poate, pentru că avea tatuaj. Tocmai aceasta este anormalitatea, în faptul că absența tatuajelor este o condiție în momentul intrării în sistem, dar nu și ulterior. Adică tutorele poate să aibă tatuaj, examinatorul poate să aibă, dar cel care vrea să intre în Poliție, nu poate”, a explicat Robert Dorobanțu.Acesta admite că subiectul este unul delicat și trebuie analizat cu atenție unde să fie trasate limitele. „Se pune întrebarea unde ne oprim: pot să aibă tatuaje pe gât, pe față, ce modele, ce mesaje etc. Dar dacă privim spre structurile din străinătate, sunt mulți polițiști care au tatuaje la vedere, sunt simboluri și nu deranjează pe nimeni, din contră”, a adăugat sindicalistul. Tocmai de aceea, Pro Lex nu solicită ministerului eliminarea în întregime a acestui criterii, ci revizuirea lui. „Propunerea noastră este să fie revizuit. Ține mai mult de nivelul brațelor, să fie posibil ca tinerii care doresc să intre în Poliție să poată avea tatuaje pe brațe, vizibile pe sub uniforma de vară”, a mai arătat Robert Dorobanțu.Reamintim că o propunere similară a fost făcută, la începutul anului, și de reprezentanții Sindicatului Europol, care au subliniat la acel moment că notarea tatuajelor în dosarul medical și transmiterea către resurse umane poate fi element discriminatoriu.„În faza de recrutare nu se știe dacă respectivii candidați vor ajunge să lucreze la Ordine Publică, Rutieră, Investigații Criminale sau Operațiuni Speciale sau Crimă Organizată, pentru aceste din urmă structuri existența unor tatuaje reprezentând chiar un avantaj, conform specificului activităților desfășurate, care implică acțiuni sub acoperire”, se menționa la acel moment. Demersul celor de la Europol a rămas fără răsunet la nivelul ministerului, rămâne de văzut ce sorți de izbândă va avea noua propunere a sindicaliștilor.