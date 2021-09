Semnal de alarmă tras de o constănțeancă pățită: „În câteva minute, am rămas fără banii din cont!”

Aceasta a sesizat în mod oficial reprezentanții băncii cu privire la cele întâmplate, urmând să primească un răspuns cu privire la recuperarea banilor. De asemenea, a sesizat și Poliția cu privire la cele întâmplate, în vederea deschiderii unui dosar penal.



Poliția: „Nu accesați link-uri din surse nesigure”





Oamenii legii atrag atenția că în ultimele luni, înșelăciunile din mediul online au luat amploare, tot mai multe persoane reclamând că sunt păgubite prin metode moderne. Referitor la așa zisele mesaje de la bănci, polițiștii arată că sunt transmise emailuri sub forma unui presupus mesaj din partea băncii prin care, destinatarul este anunțat de noul sistem de securitate, iar până nu își actualizează sau confirmă informațiile contului acesta va rămâne blocat. La emailul respectiv este atașat un link către un site fictiv, unde sunt colectate datele personale de identificare bancară și ulterior obținerea de avantaje materiale. Atacatorii nu ştiu cu ce bancă lucrează destinatarul e-mailului. Mesajele sunt transmise la întâmplare, către liste întregi de adrese, în speranţa că vor găsi clienţi cu cont la banca vizată de atacul de phishing şi care nu realizează pericolul căruia se expun.





„Băncile nu o să vă trimită niciodată mesaje sau e-mail cu link-uri prin care să solicite informații cu privire la identitatea personală, conturi, număr de card, PIN, data expirării sau orice alte date confidențiale”, atrag atenția reprezentanții Poliției Române. „Evitați accesarea link-urilor din surse necunoscute și asigurați-vă că sunteți pe un site oficial, înainte de a opera orice tip de tranzacție sau plată online”, au mai subliniat oamenii legii.





O constănțeancă a tras o sperietură teribilă în momentul în care a constatat că i-a fost golit contul bancar. Totul a durat doar câteva minute, iar infractorii au apelat la o metodă de phishing (fraudă online), asupra căreia polițiștii au tot atras atenția în ultimele luni. Păgubita a relatat pentru „Cuget Liber” cum a ajuns victimă a înșelătoriei și cât de rapid au operat infractorii. „Nu credeam că voi ajunge vreodată victima unei astfel de înșelăciuni. Recunosc, nici nu sunt atentă la mesajele de alertă transmise de Poliție, dar am crezut că nu mi se va întâmpla mie. Sau că le voi «dibui» din start. Ei, iată că am fost prea încrezătoare! În urmă cu o săptămână, am primit pe mail un mesaj de la bancă prin care mi se cerea să actualizez informațiile personale, mai precis numărul de telefon și numărul cardului, în caz contrar riscând să îmi fie închis contul bancar. Este contul pe care primesc salariul, era numele băncii unde este deschis contul, nu am zăbovit prea mult să analizez ce mi se cere. Mi se cerea să urmez niște instrucțiuni, să introduc datele pe o pagină. Am urmat instrucțiunile, am primit un mesaj pe telefon cu un cod, pentru actualizarea numărului de telefon folosit în relația cu banca. Am încercat să introduc prima dată codul primit, a dat eroare. Am reluat pașii indicați, adică am introdus din nou numărul de telefon, numărul de card bancar, plus alte informații, am primit un nou cod, am încercat din nou să îl utilizez, din nou eroare. În acele momente am primit un alt mesaj, de data aceasta într-adevăr de la bancă, prin care eram înștiințată că a fost folosit un alt număr de telefon pentru operațiuni bancare pe contul meu și au fost retrași banii. Am sunat la bancă imediat, am explicat ce s-a întâmplat, dar banii deja fuseseră retrași din cont”, ne-a relatat Mariana C., constănțeanca păgubită. „Nu este vorba despre o sumă mare, erau vreo 400 de lei, dar erau toți banii pe care îi mai aveam până la salariu”, a continuat femeia.