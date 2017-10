Semafoare inteligente, la Constanţa. "Cronometrele au provocat accidente şi tot felul de probleme"

1

Cronometrele au fost foarte utile !

Utile pentru pietoni , in special batrani...stiau daca mai au timp sau nu ! Utile pentru masinile grele , in general utile pentru toata lumea de bun simt ! Cei care sunt predispusi in indisciplina rutiera vor forta culorile galben-rosu si cu cronometre si fara ! La far cronometrele functioneaza bine merci si nu sunt accidente .....una peste alta eu cred ca aceste cronometre au fost scoase din lipsa piselor de schimb si proasta mentenanta , erau o bataie de cap pentru cei responsabili si au preferat sa le scoata cu acordul primariei invocand faptul ca sunt nesigure ! Repet , cei certeti cu legea si bunul simt vor provoca tot timpul accidente , su cronumetre si fara !