Șeful Postului de Poliție Chirnogeni, „spaima infractorilor”! „Sunt mândru că oamenii au încredere în mine!

Subinspectorul Dragoș Emil Ghiță este șeful Postului de Poliție Chirnogeni și și-a făcut deja un renume de persoană intransigentă, care bagă spaima în infractori. Dovadă stau și unele dintre cele mai recente acțiuni, în urma cărora doi recidiviști au ajuns din nou după gratii, după ce au fost surprinși la volan, unul beat, iar celălalt fără a avea permis de conducere.Polițistul a relatat modul în care a intervenit pentru prinderea celor doi suspecți, care puneau în pericol siguranța pe drumurile publice. „Luna aceasta, în timp ce mă întorceam de la un caz 112, am trecut pe lângă un autoturism, iar persoana de la volan a avut o tresărire de moment când m-a observat. Mi-am amintit faptul că acesta a condus în trecut sub influența băuturilor alcoolice și a provocat un accident cu victime.Nu am stat pe gânduri, nu cumva să se întâmple altă nenorocire, cu semnalele acustice și luminoase am pornit în urmărirea lui. Cursa s-a încheiat după aproximativ 500 de metri, blocându-l pe o stradă care se înfunda. L-am testat cu aparatul etilotest cu sprijinul colegilor mei, rezultând 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost reținut pentru 24 de ore, ulterior fiind arestat preventiv, pentru 30 de zile”, a afirmat subinspectorul Dragoș Emil Ghiță.După o nouă săptămână, alt incident, altă cursă nebunească, de data aceasta printr-o cultură de floarea soarelui. „La fix o săptămână după acest caz, am primit mai multe informații, că o persoană din localitate conduce fără permis. Culmea, în aceeași zi, când mă deplasam către sediu, în fața mea își face apariția o mașină cu patru ocupanți, care era condusă chiar de cel despre care vă spuneam. Am pornit în urmărirea lui, cu semnale acustice și luminoase, dar acesta nu a vrut să oprească, ieșind de pe drumul principal, pe unul de exploatație agricolă. Urmărirea a continuat aproximativ un kilometru, după care, brusc, a virat în cultura de floarea soarelui. Maximum 50 de metri a mai continuat. Nu a mai avut vizibilitate. Datorită culturii de floarea soarelui, parbrizul se spărsese. De ce spun datorită? Parcă m-a sprijinit în această urmărire. Natura ne iubește! L-am legitimat și s-a confirmat că acesta nu deține permis de conducere.După CFL (cercetare la fața locului), toți au fost conduși la sediul de poliție, pentru întocmirea documentelor, iar, la o verificarea amănunțită, acesta era în perioada de încercare”, a continuat polițistul.Suspectul a fost reținut și prezentat magistraților de la Judecătoria Mangalia, care au dispus arestul la domiciliu pentru 30 de zile.„Mă mândresc să am o comunitate pe care o veghez și care are încredere în mine pentru orice problemă, iar oamenii care o formează duc o viață în siguranță. Pentru asta m-am făcut polițist!”, a afirmat Dragoș Emil Ghiță.Florentina