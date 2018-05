Șeful Poliției Locale Mangalia, lovit de un om de afaceri în timpul unei demolări

Mai mulți angajați ai Primăriei și Poliției Locale Mangalia au fost implicați, miercuri, într-o acțiune de demolare a unei construcții, aflată pe domeniul public. Clădirea, situată în apropierea digului Mangalia, nu deținea autorizație de construcție, iar administratorul societății a fost somat în mai multe rânduri să elibereze domeniul public.În cursul procedurilor legale de ridicare a construcției ilegale, situația a degenerat, iar patronul societății l-a agresat fizic pe Mihai Angelescu, directorul Poliției Locale Mangalia, aflat în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.„Demolarea a vizat o anexă a localului de pe dig, care era montată fără autorizație pe domeniul public. Nu există contract pentru acea anexă, nu există nici un act, autorizație etc. Înainte să se ajungă la demolare, noi am emis somații, notificări, conform legii. Anul trecut, în vară, proprietarul a fost sancționat și i s-a pus în vedere să demoleze construcția ilegală, ceea ce nu s-a întâmplat. Așa că s-a procedat la demolare, cu o firmă angajată în acest sens. Am fost agresat, am primit doi pumni în gură de la administratorul localului, sens în care am scos certificat de la Medicina Legală. Depun plângere penală împotriva celui care m-a agresat”, a declarat Mihai Angelescu, șeful Poliției Locale Mangalia.Având în vederea actele de violență, la fața locului au fost chemați imediat reprezentanții Jandarmeriei și Poliției Naționale, care au dispus măsurile legale, în astfel de cazuri. În cele din urmă, construcția ilegală a fost ridicată, costurile acțiunii de demolare fiind suportate de administratorul societății.„La nivelul municipiului Mangalia și stațiunilor din sudul litoralului, vom continua acțiunile de demolare a tuturor construcțiilor ilegale, în pofida tuturor presiunilor și amenințărilor primite la adresa angajaților municipalității. Această infracțiune de ultraj va duce, cu siguranță, la sancționarea penală pentru cel care lovește oamenii legii”, a precizat Cristian Radu, primarul Mangaliei.Anexa a fost construită lângă localul Lazy Lounge și este administrată de omul de afaceri Niculae Viereanu.