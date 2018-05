Șeful IPJ Ialomița, cercetat în cazul jafurilor de la Sinești

Controlul făcut la IPJ Ialomița a scos la iveală mai multe nereguli în legătură cu modul în care au fost gestionate jafurile la drumul mare din apropierea comunei Sinești.IGPR a anunțat că recomandă cercetarea prealabilă a șefului IPJ Ialomița și a altor opt persoane din conducerea poliției județene.37 de șoferi au fost atacați la drumul mare, doar la Sinești, în județul Ialomița, în ultimul an și jumătate. Aceasta, dintr-un total de 50 de furturi și tentative de furt înregistrate în întreaga țară. Este cifra oficială a polițiștilor, care, au decis să intensifice patrulele în zonă, pentru ca șoferii care opresc pe marginea drumului să nu mai fie în pericol.„Este un control care vizează și îndrumarea colegilor nostri. Deci am dispus ca pe lângă colegii de la Direcția Control să fie și colegi de la ordine publică și investigatii criminale, așadar toate cele trei cazuri care la nivelul Inspectoratului Ialomița ne sunt puternic în atenție. Pentru unul dintre cazuri, deja autorul a fost trimis în judecată, iar singurul caz de înțepare, acest mod de acțiune, va face atenția colegilor mei în detaliu. Am luat în calcul toate zonele țării și intenționăm ca împreună cu colegii de la Jandarmerie, în toate zonele vulnerabile și în care sunt astfel de cazuri, să intensificăm prezența astfel încât pe componenta preventinvă și de descurajare să ne facem, de asemenea, treaba”, a spus Cătălin Ioniță, șeful Poliției Române.Comunicatul IGPR:Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public, în perioada 3-5 mai a.c., din dispoziția conducerii Poliției Române, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița s-a efectuat un control de către specialiști ai Direcției Control Intern, Direcției de Ordine Publică și ai Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.Acest control a vizat atât activitatea managerială, cât și modul de îndeplinire a sarcinilor și atribuțiilor specifice polițiștilor din cadrul acestei unități de poliție.Pentru perioada supusă evaluării (01.01.2017- 03.05.2018), la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, raportul de control a evidențiat existența unor deficiențe la nivelul activității manageriale, inclusiv în ceea ce privește documentele de planificare a muncii.Aceste deficiențe au constat în faptul că:planurile de activități au fost formal întocmite, activitățile planificate având un pronunțat caracter repetitiv, fiind stabilite generic, conțin sintagme standard, care nu sunt de natură a oferi o îndrumare reală polițiștilor desemnați. Majoritatea activităților prevăzute în planurile de activități întocmite coincid de la un an la celălalt;evaluarea îndeplinirii sarcinilor propuse în planurile de activități nu a fost consemnată în niciun document, fapt care atesta nerealizarea acesteia;nu au fost aduse la cunoștința polițiștilor din cadrul unității Planurile de activități ce urmau a fi desfășurate, astfel încât să rezulte o concordanță între sarcinile stabilite și activitățile realizate în mod concret. De asemenea, în unele cazuri, nu a fost identificată o concordanță între sarcinile /activitățile menționate în notele de sarcini ale structurilor din subordine cu cele inserate în planurile de activități întocmite la nivelul unității;la nivelul Secției nr. 4 Poliție Rurală Coșereni, în anumite perioade, evenimentele sesizate prin S.N.U.A.U. 112 nu au fost analizate de un ofițer cu funcție de conducere sau orice alt polițist desemnat în acest sens. Mai mult, unele sesizări nu au fost urmate de verificări menite a clarifica caracterul real al faptelor semnalate;la nivelul Postului de Poliție Sinești nu au fost întocmite unele documente de planificare (note de sarcini, evaluarea îndeplinirii sarcinilor, analiza unor activități neprevăzute etc.);nu au fost respectate prevederile legale în ceea ce privește activitatea de patrulare efectuată de polițiștii din cadrul Postului de Poliție Sinești (întocmirea unei planificări, stabilirea itinerariului de patrulare, analiza prealabilă a evenimentelor prin care aceasta a fost stabilită).În consecință, din studiul documentelor de planificare întocmite la nivelul I.P.J. Ialomița, se poate opina faptul că, în fapt, acestea nu au constituit un mecanism managerial eficace de coordonare și impulsionare a activităților structurilor din subordine, de natură a implementa realizarea, în condiții adecvate, a responsabilităților și de a ajuta la îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor funcționale care revin structurii de poliție evaluate.Abordarea generică a responsabilităților planificate, iar, în alte cazuri, neaducerea acestora, în mod concret, la îndeplinire sau necomunicarea finalității acestora către polițiștii din subordine au afectat în mod negativ, atât situația operativă, cât și prevenirea fenomenului infracțional.De asemenea, cu toate că pe raza comunei Sinești au fost sesizate mai multe tentative de furt și furturi din autoturisme, nu au fost dispuse măsuri eficiente pentru identificarea cauzelor generatoare, prevenirea și combaterea acestor fapte, activitățile fiind efectuate în mod formal.Deși majoritatea faptelor comise au avut ca moduri de operare „înțepatul anvelopelor în vederea distragerii atenției” și ,,profitarea de portiere neasigurate”, nu a fost analizată posibilitatea preluării anumitor dosare de structurile specializate de investigații criminale. De asemenea, nu au fost inițiate acțiuni preventive cu efective mărite, gestionarea situației operative fiind realizată doar de polițiștii din localitate.Mențiuni cu privire situația furturilor din autoturisme de la nivelul județului Ialomița se regăsesc în evaluările de la nivelul inspectoratului de poliție județean doar din punct de vedere statistic, fără a fi analizată punctual situația din zona localității Sinești sau din altă zonă criminogenă, fapt care denotă superficialitate în abordarea problematicii cu mod de operare deosebit.În urma activităților de verificare, conducerea I.G.P.R. a dispus următoarele măsuri:1. înaintarea materialului conducerii Ministerului Afacerilor Interne, cu propunere de declanșare a procedurii cercetării prealabile a inspectorului șef al I.P.J. Ialomița.2. declanșarea cercetării prealabile pentru 8 polițiști, și anume: cei doi adjuncți ai inspectorului șef al I.P.J Ialomița, șeful Serviciului de Ordine Publică, șeful Serviciului Investigații Criminale, șeful Poliției municipiului Urziceni și adjunctul acestuia, șeful biroului investigații criminale din cadul Poliției municipiului Urziceni și șeful Postului de Poliție Sinești.De asemenea, la nivelul I.G.P.R. a fost întocmit un plan de măsuri pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale înregistrate în ultima perioadă pe raza județelor Ialomița, Buzău și Ilfov, cu implicarea polițiștilor din cadrul structurilor de ordine publică, investigații criminale, poliție rutieră, acțiuni speciale și analiza informațiilor.Dacă în urma analizei efectuate la nivel național se constată că regăsim aceleași forme de manifestare a actului infracțional, acest plan de măsuri va fi replicat și la nivelul celorlalte inspectorate de poliție județene. Scopul analizei va consta în cunoașterea aprofundată a acestui fenomen, relevarea mecanismelor de producere și a factorilor de influență.