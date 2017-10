Secţia de Poliţie unde nimeni nu vrea să fie şef

Secția de Poliție unde nimeni nu vrea să fie șef

La un an de la înființare, Secția 6 Poliție Rurală Cernavodă încă nu are un șef. La concursurile organizate până în prezent fie nu s-a prezentat nimeni, fie cei care și-au depus candidaturile nu au reușit să obțină note de trecere. Conducerea Poliției Constanța speră ca situația să se schimbe după al cincilea concurs, care se va desfășura la sfârșitul lunii august. În urmă cu un an, în august 2011, își deschideau ușile secțiile rurale de poliție, care reuneau polițiști din mai multe posturi comunale. Inițial, în fruntea celor nouă unități au fost numiți șefi interimari și pe parcurs Poliția Constanța a organizat concursuri pentru ocuparea funcțiilor de conducere. Până la finele primului trimestru din 2012, toate scaunele de șef de secție de poliție rurală au fost ocupate, mai puțin unul: cel din fruntea Secției 6 Poliție Rurală Cernavodă. Concurs organizat pentru a cincea oarăPână în prezent au fost organizate patru concursuri pentru ocuparea funcției respective, dar fără noroc. Postul nu stârnește interesul polițiștilor, iar cei care s-au încumetat totuși să-și depună candidaturile și să susțină interviul, nu au reușit să obțină note de trecere. O situație jenantă s-a petrecut la al treilea concurs organizat pentru postul respectiv: în primă fază, doi polițiști și-au depus candi-daturile, dar în final unul singur s-a prezentat la concurs. Deși fără contracandidați, el tot nu a obținut funcția, căci nu a reușit să treacă de pragul notei șapte. La jumătatea lunii iulie ar fi trebuit să se desfășoare a patra rundă și toate păreau să arate că, în sfârșit, unitatea de poliție va avea o căpetenie. Nu a fost să fie. „Au fost trei candidați, dar unul dintre ei nu îndeplinea una dintre condiții și anume nu era absolvent de studii superioare în domeniul științelor juridice, ci într-un alt domeniu. Drept pentru care a transmis o solicitare Inspectoratului General al Poliției Române pentru obținerea unei derogări. Având în vedere că, dacă am fi organizat concursul, ar fi depus contestație, am hotărât să-l amânăm. Rămâne de văzut câți își vor mai depune dosarele”, ne-a declarat comisarul șef Adrian Rapotan, adjunctul Poliției Constanța. Drept pentru care, pentru a cincea oară, se va ține, la sediul Poliției Constanța, un interviu pentru ocuparea funcției. Concursul va avea loc pe 29 august, ora 9,00, iar cei interesați pot depune dosarele până pe 16 august. De ce fug polițiștii de funcțieCât despre motivele pentru care polițiștii nu se înghesuie să ocupe funcția respectivă, responsabilii Poliției Constanța și Poliției Cernavodă dau vina pe distanța față de reședința de județ. „Nu este o zonă grea, cu o rată a infracționalității ridicată, dar nu e atractivă. Una dintre cerințele pentru ocuparea postului este ca cei interesați să fie ofițeri, iar în zonă avem doar doi ofițeri, respectiv șeful Poliției Cernavodă, comisarul șef Emilian Nicolae, și comisarul Costel Baciu, adjunctul, iar faptul că trebuie să facă naveta de la Constanța sau din alte localități de domiciliu îi descurajează pe oameni”, a arătat adjunctul inspectoratului de poliție. „Nu sunt probleme extraordinare, dar munca în cadrul structurii de poliție locală are anumite particularități. În zonă ne confruntăm cu o lipsă de ofițeri, așa că respectivul va trebui să facă naveta. Dar ce face dacă este solicitat la 3,00 dimineața, pentru că atunci apare un incident?”, a adăugat și comisarul șef Emilian Nicolae.Secția 6 de Poliție Rurală Cernavodă are arondate comunele Seimeni, Saligny, Siliștea, Rasova, Aliman și Mircea Vodă.