Secretele criminaliştilor constănţeni

Secretele criminaliștilor constănțeni

Amprente, tricouri pline de sânge sau găurite de gloanțe, butuci de ușă forțați cu șperaclu sau acte falsificate sunt doar câteva dintre probele din dosarele penale și toate ajung, invariabil, pe masa lor de lucru, pentru a le descifra secretele. Nu se întâmplă precum în filmele polițiste, unde anchetatorul se așează în fața unui computer care îi oferă toate răspunsurile. În realitate, mărturi-sesc experții criminaliști constăn-țeni, oricât de modernă ar fi tehnica folosită, depinde tot de flerul și experiența celui care „citește” urmele.Indiferent de natura infracțiunii, este nevoie de probe pentru a dovedi, fără tăgadă, identitatea făptașului. Iar ofițerii de la Biroul de Expertiză, din cadrul Servi-ciului Criminalistic al Poliției Constanța, sunt cei care ana-lizează, până în cele mai mici detalii, dovezile ridicate de la fața locului.Expertize recunoscute în UEIar modul cum își desfășoară activitatea, dar și profesionalismul de care dau dovadă a fost apreciat de cele mai înalte foruri.„Majoritatea ofițerilor din Biroul Expertiză au brevet de expert în domeniul în care au vrut să se specializeze: grafoscopie, dacti-loscopie, traseologie, balistică. Ne putem mândri, de asemenea, cu certificatul de acreditare ISO, în prezent un «must have» în insti-tuțiile de criminalistică din Europa. O expertiză efectuată în labora-torul serviciului din Constanța este opozabilă în toată Europa și recunoscută de orice instanță din UE”, ne-a declarat comisar șef Musledin Sinan, șeful Serviciului Criminalistic.La nivelul serviciului constănțean, sunt efectuate expertize din domeniile dactiloscopie (amprentele), grafoscopie (analizarea și identificarea autorului unei semnături), balistică, traseologie (urmele lăsate de un obiect), biologie (diferențierea dintre sângele uman și cel animal, restul analizelor fiind realizate doar la Institutul de Criminalistică din București).Toate probele sunt ambalate și sigilate, pentru a nu se crea încurcături până ajung să fie studiate. Apoi, cu migală și deosebită atenție, urmele sunt analizate în amănunt, pentru a nu se scăpa nimic. La final, se redactează rapoarte ce se întind pe pagini întregi, în care sunt descrise în amănunt toate caracteristicile.„Noi nu suntem aici pentru a ține partea polițiștilor sau procurorilor, ci să fim imparțiali. Au fost cazuri când dovezile au arătat că suspectul nu era vinovat. Și, întotdeauna, s-a dovedit că ceea ce am concluzionat noi aici era conform realității”, a arătat comisarul Eugen Lipenschi, șeful Biroului de Expertiză.Amprentele, cele mai des analizate urmeCele mai multe dovezi care ajung în atenția experților criminaliști sunt amprentele, urmele spargerilor de locuință sau de mașini (care țin de traseologie) - în aproxi-mativ 80% din cazuri.În ceea ce privește amprentele, expertul criminalist ne-a mărturisit că, infractorii folosesc mănuși în 90% din cazuri, dar nu înseamnă că nu lasă nicio urmă. „În dinamica mișcării i se trage o mănușă de pe mână și rămâne o urmă palmară. Sau i se rupe mănușa și rămâne o parte din amprenta unui deget, pe care apoi o introducem în sistemul AFIS și se găsește lista de suspecți. La fel, au fost cazuri când hoții au fost identificați după impresiunea plantară. Sunt mai rare, dar la Constanța am avut trei cazuri când hoții s-au descălțat de pantofi și ciorapi și au lăsat urme. Impresiunea plantară are aceeași unicitate precum cea palmară, astfel că pot fi identificați”, a adăugat cms. Eugen Lipenschi.Chiar dacă tehnica modernă ajută foarte mult (de exemplu, suspecții sunt căutați, în baza caracteristicilor, într-o bază națională de date), tot experții criminaliști sunt cei care stabilesc cărui suspect îi aparțin amprentele găsite. „Tot expertul pune mâna pe lupă și examinează toate amprentele și spune cui aparțin cele găsite la fața locului. S-a întâmplat să fie lăsate de al 30-lea suspect de pe listă, de exemplu”, a explicat expertul.Tot la lupă se ajunge!Nici în ceea ce privește analizarea scrisului și semnăturilor nu există „un aparat care să ne dea răspunsurile”, precum se întâmplă în filmele polițiste. „Față de dactiloscopie, unde ajută foarte mult tehnica, întrucât evidențiază, pe baza unor calcule matematice, mai multe persoane cu semnalmente asemănătoare, la grafoscopie își spune cuvântul, în mod clar, experiența expertului criminalist. Nu există o mașinărie care să-ți spună, nici măcar în proporție de 50%, dacă scrisul sau semnătura aparține unei anumite persoane. Ceea ce vedem în filme… este în filme! Există, într-adevăr, un program special, cu ajutorul căruia facem suprapuneri și comparații de litere sau fragmente de litere, dar tot expertul stabilește ce elemente compară”, a declarat cms. Lipenschi, de altfel expert în grafoscopie.Potrivit acestuia, pe an, sunt efectuate analize grafoscopice în aproximativ 400 de dosare, majoritatea privind infracțiuni economice (situații în care trebuie stabilit, cu certitudine, cui aparține semnătura pusă pe acte) sau în sinucideri, când sunt analizate biletele de adio.„Sunt mulți, chiar și în rândul juriștilor, cei care confundă grafoscopia cu grafologia, deși sunt științe diferite. Un expert grafolog, foarte puțini în țara noastră, se uită la scris și stabilește un tipar de comportament și de personalitate al celui care scrie. Un expert grafoscop, în schimb, identifică cui aparține scrisul. De asemenea, putem să stabilim dacă mâna celui care a scris a fost condusă de altcineva sau dacă era stăpânit de o emoție puternică”, a afirmat polițistul.Concret, expertul compară scrisul din documentul - dovadă cu alte acte. Analizarea unei singure semnături, pe un singur document, presupune, în medie trei ore de muncă. Asta, dacă semnătura este simplă, a subliniat expertul. „Simplă, pentru noi înseamnă că este evoluată, alambicată, căci astfel este mai ușor de identificat sau poți afla dacă este falsă sau nu”, a explicat cms. Lipenschi. Sunt și cazuri când, pentru analizarea unei singure semnături, dar de pe mai multe documente, se lucrează mai bine de o săptămână. Iar flerul, atenția la detaliu și răbdarea au un mare aport.v v vÎn edițiile viitoare vă vom prezenta cum s-au remarcat polițiștii constănțeni în rândul experților din țara noastră în ceea ce privește balistica și improvizațiile la care sunt nevoiți să recurgă, în unele cazuri, pentru a descoperi „creatorii de urme”, dar și aparatura din dotare.