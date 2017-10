Secretarul de stat în MApN, Otilia Sava, precizări despre salariile militarilor. 1450 lei salariu minim cu sau fără sporuri?

2

salariile in MApN

Haideți sa fim uniti si sa speram ca nu va fi atat de tragic cum ni se arată... Conducerea MApN trebuie sa înțeleagă ca Armata se supune nevoilor acestei tari iar ea nu este formata doar din ofiteri...Printre acesti soldati exista oameni cu studii superioare, cu vechime in munca din foarte multe domenii, care au ales acest drum in slujba tarii. Fac apel domnilor ofiteri din conducerea MApN sa inteleaga faptul ca Armata înseamnă Unificare, nu Dezbinarea ei! Respectul se castiga pentru a fi respectat, nu se impune! Aratati ca va pasa de cei care va aduc meritele pe care le purtati pe umerele voastre, fără ei nu a-ti fi reusit sa le aveti! Sunt colegi din randul SGP dar si Ofiteri ce se zbat pentru noi Meritam sa fim respectati, sa fim ascultati, dar cel mai important lucru : sa fim uniti! Asta înseamnă sa fim soldati, asta a dat nastere , putere, poporului roman...unirea! Ganditi-va ca rotile mici fac mecanismele complexe sa functioneze! Toti trebuie sa fim uniti, impreuna suntem mai puternici in fata oricărui impediment, nu renuntati colegi, luptam pentru dreptul nostru! Putem face un protest pasnic, fără jigniri sau nepăsare din partea noastra, putem sa le aratam ca profesionalismul ,respectul si devotamentul pe timpul acestui protest nu va afecta sistemul...putem sa le aratam ca suntem maturi ,purtând banderole albe pe umărul drept ca semn de protest...Iar daca nu va exista nici raspuns din partea lor, vom încerca incontinuare, nu vom renunta, nu ne vom ascunde dupa umbrele altor colegi ,nepotisme sau statuturi speciale...Suntem toti egali in ochii fiecarui coleg si in fata lui Dumnezeu! Uniti suntem un întreg! Putem arata ca nu suntem doar o "adunatura de oameni" cu lipsa de respect fata de conducătorii nostri ! Putem sa le aratam ca exista oameni ce isi iubesc patria, respectul nostru fata de cadrele militare..Putem sa le aratam ca " o voce unificata, o singura inima " se poate face ascultata fără sa recurgă la violenta! Putem sa le aratam istoria din trecut ,cu mii de exemple bune datorate chiar din rândul soldatilor, pe front sau pe timp de pace...Putem sa le aratam ca schimbarea este necesara pentru o mai buna functionare in Armata! Nu numai partea materiala ,dar in primul rand sa avem dreptul de a ne reprezenta, a ne simtii protejati, nu dati deoparte! Mitingul poate fi cat se poate de pasnic, dar este necesar ca si colegii sa inteleaga asta, sa fim uniti! Stimati colegi, trebuie sa înțelegeți ca unii chiar se tem de o schimbare.... Liderii, superiorii nostri trebuie sa înțeleagă ca o schimbare este necesara si benefica! Nu se poate continua la nesfârșit sacrificandui si umilindui pe cei mici atunci când ceri,doresti,ordoni si vrei sa fie facut, fără sa oferi in schimb: ascultare, măcar atât, ar fi primul pas spre sau către un punct comun. Ca lider, superior al Armatei Romane ,trebuie sa te faci ascultat,iubit de către soldatii tai, numai asa vei învinge tot ceea ce ti-ai propus! Armata însemna dreptate, unificare, NU dezbinarea ei! Domnilor colegi! Va aminti fragmente din "Enemy at the gates"? Inca de atunci se cautau solutii pentru ai atrage si stimula pe militari in lupta! Ne putem imagina cate lucruri s-ar putea face pe timp de pace, pentru a avea o armata cu adevarat care sa se dăruiască pentru tara. Propun sa " vorbim toti aceasi limba", aceasi " gandire " către un punct comun pentru a solutiona măcar simplele probleme care ne privesc pe toti. In timp, daca vom fi toti uniti cu adevarat se vor rezolva mult mai multe, toate astea necesita răbdare si timp. Un prim pas este unificarea noastra către o singura institutie care se ne reprezinte si sustine. Dar necesita vointa si curajul vostru! Va multumim tuturor celor care lupta pentru dreptate, adevarat, profesionalism, dedicatie si devotament...Mii de multumiri Ministerului Muncii,