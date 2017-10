Secretara Primăriei Saligny îl acuză pe primar că a lovit-o cu pumnii

Secretara Primăriei Saligny îl acuză pe gospodarul-șef al comunei că a bătut-o cu pumnii chiar în incinta instituției. Amalia Mocanu spune că primarul Gabriel Tătulescu și-a ieșit din fire din cauza unei adrese către Judecătoria Constanța privind retrocedarea unui teren. Femeia a depus plângere penală la poliție, urmând să prezinte oamenilor legii și un certificat medico-legal. Scandalul a pornit vineri dimineață, în jurul orei 11, când primarul social-democrat al localității, Gabriel Tătulescu, a chemat-o în birou la el pe secretara instituției. Amalia Mocanu povestește, aproape plângând, cum edilul a îmbrâncit-o și apoi a lovit-o cu pumnii. „În jurul orei 11, domnul primar m-a chemat la el în birou. Am lucrat la o adresă de fond funciar pentru care a fost termen de judecată pe 23 octombrie, iar avocatul Răducanu m-a rugat pe mine să o redactez pe calculator pentru că el nu avea imprimantă. Cu adresa aceea m-am dus la primar în birou, unde era și inginerul Ioana Polizu. Amândoi au început să mă jignească, să țipe la mine, că adresa nu era corectă. Le-am explicat că avocatul a făcut-o, eu doar am redactat-o și am printat-o. Polizu a continuat să mă jignească, să îmi ceară acte, iar atunci i-am spus că eu îi dau actele doar domnului primar, nu unei subalterne. Văzând asta, inginera a plecat la ea în birou. Atunci s-a întâmplat totul. Eu am rămas acolo, iar el a început să mă înjure în toate felurile. M-am ridicat să plec, însă atunci a sărit, m-a apucat de bluză și m-a trântit înapoi pe scaun. A început să îmi dea cu pumnii în cap, m-a lovit în față și în umăr. Am început să plâng și i-am spus că nici tata nu îndrăznește să dea în mine. În momentul acela, a intrat în birou inginera Polizu. Ușa aceea deschisă a fost ca un dar de la Dumnezeu. Am fugit imediat din cameră și m-am dus la mine în birou. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să iau telefonul ca să îl sun pe domnul prefect Palaz. Primarul și inginera au venit însă după mine. El mi-a luat mobilul din mână, iar ea telefonul fix. Și-au dat seama de ce au făcut și au încercat să o dreagă. Ea s-a oferit să refacă adresa. Au plecat în cele din urmă și am anunțat Prefectura și Poliția”, ne-a declarat Amalia Mocanu. Femeia spune că problemele dintre ea și primar datează de câțiva ani din cauza unor afaceri ale Primăriei Saligny. Edilul vrea să vândă niște terenuri din extravilanul localității unor chinezi pentru a face o fabrică de cărămidă, însă secretara localității nu își dă avizul de legalitate, susținând că acele loturi nu pot fi vândute. „M-a mai jignit de-a lungul timpului, m-a amenințat, am mai avut incidente cu Primarul. Cei de la Prefectură știu totul, pentru că am mai făcut sesizări în legătură cu comportamentul lui. Acum doi ani a intrat peste mine și mi-a aruncat biroul. Însă bătaia asta a pus capac la toate. Nu pot accepta așa ceva. Am depus plângere penală, am chemat poliția, voi merge până la capăt de data asta”, ne-a declarat secretara Primăriei. Ea îi suspectează însă pe polițiștii din Cernavodă, cei care se ocupă de caz, că încearcă să mușamalizeze totul. Amalia Mocanu ne-a povestit că oamenii legii au refuzat să îi ia o declarație, recomandându-i să se gândească bine, ca nu cumva să scrie ceva de care ar putea să îi pară rău. „Au venit polițiștii de la Cernavodă, însă i-am chemat înapoi să îmi ia declarație. M-au pus doar să completez și să semnez un fel de proces verbal, fără să povestesc ce s-a întâmplat. I-am întrebat de ce nu îmi iau și declarație, dar mi-au spus să vin eu la ei când o să mă simt mai bine, ca nu care cumva să declar acum ceva de care mi-ar părea rău mai încolo. Au plecat, însă, după ce m-am consultat cu domnul prefect, i-am chemat insistent înapoi și am dat o declarație completă”, a mai adăugat Amalia Mocanu. „Joacă teatru pentru că a fost prinsă cu falsuri” De partea cealaltă, primarul Gabriel Tătulescu neagă că ar fi atins-o pe secretara instituției. El o acuză pe Amalia Mocanu că „joacă teatru” deoarece a fost prinsă cu falsuri în actele primăriei. „Este un teatru jucat de doamna secretar, ca și acum trei ani când a fost prinsă cu fals în documentele Primăriei. Trebuia să dăm un răspuns la Parchet într-un dosar în care Primăria este parte vătămată, însă doamna secretar nu s-a sinchisit, de mai bine de 10 luni, să facă acea adresă. Ieri seară m-a sunat de la Pro-curatură că îmi dă amendă pentru că nu am răspuns. Astăzi (n.r. - ieri) mi-a adus o adresă la semnat de fond funciar în care a mințit și a făcut fals în instanță. Eu cu doamna inginer agricol Polizu am descoperit-o cu falsul și i-am cerut socoteală. Văzând că a fost prinsă în fapt, a ieșit din birou, a început să plângă, să ne acuze că o terorizăm și că am lovit-o. A jucat teatru. Am martori care pot să confirme că nici nu am atins-o. Și nu e prima oară când face așa ceva. Acum câțiva ani m-a mai acuzat de abuz sexual în timpul programului. Am dosar pentru acest lucru. Dar așa reacționează ea de fiecare dată când e prinsă cu falsuri. Repet că nu am atins-o nici măcar cu un deget. A ieșit plângând din birou și a anunțat poliția că am bătut-o”, ne-a declarat primarul Gabriel Tătulescu. Prefectul județului Constanța, Claudiu Palaz, a trimis, vineri, la Saligny, o echipă de control, urmând ca aceasta să facă un raport cu cele întâmplate acolo. Reprezentantul Guvernului în teritoriu ne-a declarat că situația dintre primar și secretara instituției este tensionată de mai multă vreme, însă nu au existat incidente de acest gen până acum.