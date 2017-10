Sechestru pe averea lui Gheorghe Ștefan

Procurorii anticorupție de la Ploiești au luat decizia de a pune sechestru pe averea lui Gheorghe Ștefan, fost primar al orașului Piatra Neamț.Gheorghe Ștefan a fost din penitenciar la DNA Ploiești, în dosarul în care este cercetat alături de fostul lider al PNL Vasile Blaga.În 28 septembrie, pe numele lui Vasile Blaga, procurorii anticorupție au început urmărirea penală în cazul său și l-au pus sub control judiciar, pentru trafic de influență, faptă pe care ar fi comis-o în perioada 2011-2012, când era secretar general al PDL.În același dosar sunt urmăriți penal fostul primar din Piatra Neamț Gheorghe Ștefan și omul de afaceri Horațiu Bruno Berdilă.Gheorghe Ștefan este pus sub urmărire penală în acest dosar pentru trafic de influență și folosirea influenței funcției de conducere într-un partid politic, în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.Potrivit procurorilor, în perioada 2011-2012, Vasile Blaga ar fi primit în trei rânduri, printr-un interpus, suma totală de 200.000 de euro, precum și 500.000 de euro de la fostul primar Gheorghe Ștefan.Gheorghe Ștefan l-ar fi informat atunci pe Blaga că vrea să obțină bani pentru PDL prin intermediul directorului unei companii naționale din domeniul energiei, transmite Digi24.ro.Compania națională ar fi încheiat contracte de achiziții servicii și produse IT, prin licitații truncate, cu firma lui Horațiu Berdilă, iar acesta ar fi transferat la PDL, din acele contracte, între 10 și 25% din valoarea fiecărui contract astfel încheiat.În acest fel, Gheorghe Ștefan ar fi primit pentru el și pentru PDL aproximativ 25 de milioane de lei, potrivit procurorilor.„Primirea în mod repetat de către suspectul Blaga Vasile, în perioada 2011 – 2012, în trei rânduri, prin interpus, a sumei totale de 200.000 euro, precum și de la suspectul Ștefan Gheorghe a sumei de 500.000 euro, despre a căror proveniență avea cunoștință, prin prisma celor de mai sus, a reprezentat consfințirea înțelegerii anterioare”, au scris procurorii DNA Ploiești în ordonanța prin care s-a dispus efectuarea urmăririi penale față de cei trei suspecți.Horațiu Bruno Berdilă, cumpărătorul de influență din dosarul lui Vasile Blaga, era la conducerea firmei de IT Romsys când i-ar fi dat bani lui Gheorghe Ștefan pentru PDL, iar în schimb societatea ar fi primit, după licitații trucate, contracte de la o companie națională unde cei doi lideri de partid s-ar fi asigurat că este numită o persoană de încredere.La începutul lunii octombrie, Gheorghe Ștefan a fost condamnat la șase ani de închisoare în dosarul „Microsoft”, în urma unei decizii a instanței supreme.