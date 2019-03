Sebastian Ghiţă şi-a retras candidatura de la alegerile europarlamentare

Sebastian Ghiță și-a retras candidatura de la alegerile europarlamentare







Sebastian Ghiță a anunțat, pe Facebook, că se retrage din cursa pentru alegerile europarlamentare.



"Am decis sa ma retrag de pe lista PRU și să nu candidez la alegerile euro-parlamentare.



Din păcate... nimic nu s-a schimbat in România. Membri ai familiei si zeci de alti oameni au fost iarăși chemati la DNA de către acoliții lui Kovesi.



Cerceteaza fapte din 2010 !!!



Pe care le-au mai cercetat de 10 ori pana acum. Si unde au dispus expertize care au aratat ca prejudiciul este ZERO.



Continua sa intrebe orice om daca stie ceva rau despre Sebastian Ghita si continua sa promita celor care vor sa "colaboreze" protectie asigurata de DNA.



Continua sa trimita adrese la sute de persoane fizice si juridice pentru a intimida.



Amestecul DNA in politica este nepermis !



Voi sesiza procurorii de la SIIJ in legatura cu aceste fapte si voi cauta metode sa lupt impotriva acestor practici ilegale.



Le urez succes colegilor mei de la PRU si sper sa pot sa-i ajut in alte batalii politice",a scris Ghiță pe Facebook.



Bogdan Diaconu, liderul PRU, a reacționat la anunțul făcut de omul de afaceri Sebastian Ghiță, care a decis să se retragă de pe lista PRU cu candidați pentru Parlamentul European. Bogdan Diaconu vine cu acuzații grave și susține că decizia nu i-a aparținut lui Sebastian Ghiță.



"Nu Sebastian Ghiță a hotărât, ci sistemul Sorosist - securist a decis că nu poate să existe o alternativă. Au blocat alianța PRU - PRM, avem decizia BEC, iar acum au pus în aplicare amenințările făcute către familia lui Sebastian Ghiță, iar acesta ca să nu blocheze înscrierea PRU în alegeri a decis să se retragă de pe listă", a declarat Bogdan Diaconu, la România TV.

