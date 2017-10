Sebastian Ghiţă, dat în urmărire internaţională

Sebastian Ghiță, dat în urmărire internațională

Magistrații Curții Supreme au decis ca Sebastian Ghiță să fie arestat în lipsă, așa cum au solicitat procurorii DNA. Fostul deputat, dispărut de două săptămâni, a încălcat controlul judiciar și, în lipsa mandatului de arestare, nu a putut fi dat în urmărire. Judecătorii Înaltei Curți au admis cererea DNA de înlocuire a măsurii controlului judiciar cu cea a arestării preventive. Judecătorii au decis emiterea imediată a mandatului de arestare, ceea ce înseamnă că fostul parlamentar poate fi dat în urmărire. Decizia poate fi contestată, dar este executorie.Aflat anterior sub control judiciar, Ghiță este de negăsit de două săptămâni. Totodată, fostul deputat a fost dat în urmărire generală. Polițiștii au ajuns cu mandatul de arestare la locuința lui Sebastian Ghiță, dar acesta nu a fost găsit acasă.Conform mandatului, magistrații au dispus arestarea preventivă a celui în cauză, pentru 30 de zile, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, dare de mită, cumpărare de influență, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și șantaj.Conform Codului de procedură penală, pentru localizarea și prinderea inculpatului Sebastian Aurelian Ghiță, a fost dispusă darea în urmărire a acestuia, activitate ce se desfășoară de polițiști, sub supravegherea procurorului competent.