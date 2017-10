Sebastian Ghiţă, azi, din nou în faţa instanţei

Sebastian Ghiță, azi, din nou în fața instanței

Ştire online publicată Vineri, 09 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Sebastian Ghiță are astăzi un nou termen la Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul în care a fost trimis în judecată de procurorii DNA Ploiești pentru mituirea fostului primar al Ploieștiului, Iulian Bădescu.Sebastian Ghiță, aflat sub control judiciar, este acuzat de dare de mită, instigare la abuz în serviciu având drept consecință obținerea pentru altul a unui folos necuvenit și spălare de bani, iar Iulian Bădescu, în prezent aflat în stare de arest în altă cauză, este acuzat de luare de mită și abuz în serviciu având drept consecință obținerea pentru altul a unui folos necuvenit.În rechizitoriul întocmit de procurori se arată că, în cursul anului 2013, Bădescu, în calitate de primar al Ploieștiului și ordonator principal de credite, instigat de Sebastian Ghiță, a acordat ilegal unui club sportiv susținut de cel din urmă — CSU Asesoft Ploiești — o finanțare nerambursabilă suplimentară de la bugetul local în sumă de 1.500.000 lei, care constituie atât prejudiciu adus unității administrativ teritoriale, cât și un folos necuvenit obținut de asociația respectivă, conform Agerpres.Finanțarea a avut loc în contextul unei selecții de proiecte privind programul 'Promovarea sportului de performanță', organizată de Clubul Sportiv Municipal Ploiești, aflat sub autoritatea Consiliului Local Ploiești.