Sebastian Ghiță, audiat prin videoconferință la instanța supremă

Ştire online publicată Miercuri, 17 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Conform Agerpres, ședința de judecată nu este însă publică, iar în sala de judecată se află și un interpret de limbă sârbă.După ce a fugit din țară, pe numele lui Ghiță au fost emise două mandate de arestare în lipsă, date de Înalta Curte de Casație și Justiție și Curtea de Apel Ploiești. Fostul deputat se află în prezent în Serbia, de unde autoritățile române încearcă să îl extrădeze. Potrivit ultimelor informații, Ghiță este închis în penitenciarul central din Belgrad.Pe 27 aprilie, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat că întreaga documentație pentru extrădarea lui Ghiță a fost trimisă la Ministerul Justiției din Serbia, iar autoritățile române au aplicat o procedură prevăzută în tratatul cu această țară de prelungire a termenului de transmitere a documentelor necesare."Este o procedură uzuală, este un articol 16 din Tratat care prevede posibilitatea prelungirii de la 18 la 40 de zile, în ideea de a preveni posibilitatea ieșirii din termen și eliberarea celor aflați în situația respectivă. O măsură de precauție pe care am trimis-o cu mult timp în urmă, Curtea Supremă a aprobat-o. Noi am trimis întreaga documentație la Ministerul Justiției din Serbia, are 475 de pagini, a fost tradusă în timp, cu un efort foarte susținut, și a fost înregistrată la Ministerul Justiției din Serbia", afirma ministrul Toader, citat de Agerpres.