Se schimbă valoarea punctului de amendă? Cine ar putea plăti amenzi de circulaţie mai mici

Se schimbă valoarea punctului de amendă? Cine ar putea plăti amenzi de circulație mai mici

Ştire online publicată Vineri, 11 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Punctul-amendă ar putea avea două valori, una pentru oamenii activi și alta pentru pensionari, potrivit unei propuneri legislative înregistrate de curând la Senat pentru dezbatere. În condițiile în care valoarea punctului-amendă pentru pensionari va fi mai mică decât valoarea acestuia pentru oamenii activi, cei ieșiți la pensie se vor bucura de amenzi rutiere mai mici decât angajații, scrie avocatnet.ro.Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 98 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195 din 12/2002 privind circulația pe drumurile publice, înregistrată recent la Senat pentru dezbatere, urmărește schimbarea modului în care se calculează valoarea punctului-amendă. Pentru a se aplica, proiectul de act normativ are nevoie de votul Parlamentului, de semnătura președintelui țării și de publicarea în Monitorul Oficial.Concret, proiectul de act normativ propune ca valoarea punctului-amendă pentru angajați să fie 10% din salariului minim brut pe economie, iar valoarea punctului-amendă pentru pensionari să fie 10% din punctul de pensie.În contextul în care valoarea salariului minim brut pe economie a crescut de la începutul anului la 1.900 de lei, valoarea punctului-amendă pentru angajați ar putea fi de 190 de lei, iar dacă ținem cont de valoarea punctului de pensie din acest moment (1.000 de lei), valoarea punctului-amendă pentru pensionari ar putea avea valoarea de 100 de lei.Așadar, dacă valorile punctului-amendă vor ajunge să se calculeze după cum am menționat anterior, pensionarii ar urma să plătească amenzi de circulație mai mici cu aproape jumătate decât persoanele active. În prezent, nu se face nicio diferență între cele două categorii de contravenienți (angajați sau pensionari), iar punctul-amendă are aceeași valoare pentru ambele categorii, și anume de 145 de lei.