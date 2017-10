Se schimbă condiţiile de eliberare a paşapoartelor pentru copii

Se schimbă condițiile de eliberare a pașapoartelor pentru copii

Copiii care nu au împlinit 12 ani nu vor mai fi amprentați în momentul eliberării pașaportului biometric. Aceasta este una dintre modificările cuprinse în proiectul ce modifică legea privind regimul liberei circulații a românilor în străinătate.Uniunea Europeană impune ca, până la 26 iunie 2013, statele mem-bre să-și armonizeze legislațiile naționale în ceea ce privește regi-mul liberei circulații în străinătate, privind elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și documentele de călătorie. În consecință, autoritățile române au elaborat un proiect pentru modificarea Legii 248/2005, privind eliberarea pașapoartelor. Principalele modificări vizează condițiile în care se eliberează un astfel de document copiilor.Astfel, potrivit actului pus la dispoziție de Ministerul de Administrație și Interne, copiii cu vârste mai mici de 12 ani nu vor mai fi amprentați. Precizăm că, în prezent, legislația românească stipulează excep-tarea de la amprentare a minorilor cu vârste mai mici de șase ani."Prin proiectul de lege se are în vedere, în principal, punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului 444/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, prin modificarea vârstei limită de la șase ani, la 12 ani prevăzută pentru minorii exceptați de la obligația de furnizare a impresiunilor digitale", se arată în expunerea de motive.De asemenea, alături de eliminarea amprentării se scurtează și valabilitatea pașapoartelor eliberate copiilor mai mici de 12 ani. "Astfel, dacă în prezent pentru copiii cu vârsta de peste 6 ani, valabilitatea acestui document de călătorie este de 5 ani - luându-se în calcul inclu-derea în mediul de stocare electronică atât a imaginii faciale, cât și a amprentelor digitale - modificarea vârstei de amprentare determină, implicit, stabilirea unui termen de valabilitate mai redus, având în vedere că, în cazul minorilor sub 12 ani, documentul de călătorie va cuprinde un singur element de identificare, pe baza datelor biometrice (imaginea facială)", se mai arată în același act.Pașaportul pierdut și recuperat va putea fi folositAlte modificări, incluse în proiectul de lege menționat reglementează posibilitatea folosirii pașaportului declarat pierdut sau furat, după ce este găsit. În prezent, actul declarat pierdut nu mai poate fi utilizat dacă este găsit. "Este introdusă reglementarea expresă a posibilității folosirii documentului de călătorie pierdut sau furat și găsit după eliberarea unui noi document, numai dacă acesta este în termenul de valabilitate și într-o stare fizică corespunză-toare, iar titularul solicită, în scris, anularea pașaportului eliberat ulterior, spre deosebire de situația actuală care nu permite folosirea documentului de călătorie pierdut sau furat și găsit după eliberarea unui nou document. Astfel, pot exista situații în care documentul anterior, declarat pierdut sau furat, să aibă un termen de valabilitate mai mare decât documentul eliberat după declararea pierderii sau furtului, fiind în interesul titularului păstrarea pașaportului cu termenul de valabilitate mai mare", mai precizează reprezentanții ministerului de resort.O ultimă modificare vizează posibilitatea sesizării celui mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, dacă titularul constată că datele înscrise în document sunt incomplete sau inexacte. În prezent, legislația prevede doar sesizarea autorității emitente.Proiectul de lege s-a aflat în dezba-tere publică până la începutul acestei săptămâni; modificările prevăzute vor intra în vigoare în 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.Ce trebuie să știți pentru a-i face un pașaport copiluluiPentru obținerea unui pașaport pentru copiii cu vârste sub 14 ani, Ion Văcaru, șeful Serviciului Eliberare Pașapoarte Constanța, a precizat că sunt necesare următoarele documente: certificatul de naștere al copilului (în original și copie), documentele de identitate ale părinților (original și copii); dacă părinții sunt divorțați, unul dintre ei este decedat sau nu poate însoți minorul la instituție sunt necesare și actele doveditoare: actul de identitate al reprezentantului legal, hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, definitivă și irevocabilă, actul de deces al părintelui etc. De asemenea, se impune și achitarea unei taxe de 216 lei pentru un pașaport temporar, valabil un an, sau a unei taxe de 276 de lei, pentru un pașaport biometric.