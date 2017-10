Se recrutează viitorii poliţişti! Iată ce condiţii trebuie să îndeplinească cei interesaţi

Se recrutează viitorii polițiști! Iată ce condiții trebuie să îndeplinească cei interesați

Poliția Română informează că, în perioada 14 aprilie - 2 iunie, se desfășoară recrutarea pentru admiterea în instituțiile de învățământ proprii și subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum și în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații, care pregătesc specialiști pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.Anul acesta, numărul de locuri alocat instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne sunt:- Academia de Poliție „ Alexandru Ioan Cuza” București:1. Specializarea „Drept”, 40 de locuri; 2. Specializarea „Ordine și Siguranță Publică”, 255 de locuri. dintre care 15 locuri pentru minorități (7 pentru rromi, 5 pentru maghiari și 3 pentru alte minorități);- Școala de Agenți de Poliție „ Vasile Lascăr” Câmpina, 500 de locuri, dintre care 10 locuri pentru rromi și 5 locuri pentru alte minorități;- Școala de Agenți de poliție „Septimiu Mureșan” Cluj–Napoca, 125 de locuri, dintre care 3 locuri pentru rromi și 2 locuri pentru alte minorități;- locurile alocate M.A.I. la instituțiile de învățământ ale M.Ap.N.:- Învățământ superior – studii universitare de licență:- Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, 50 de locuri;- Academia Navală „ Mircea cel Bătrân” din Constanța, 4 locuri;- Academia Tehnică Militară din București, 70 de locuri;- Institutul Medico – Militar din București, 15 locuri;- Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” din București, 10 locuri.- Învățământ postliceal (maiștri militari):- Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I.” din Pitești, 35 de locuri;- Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” din Constanța, 2 locuri.Recrutarea candidaților pentru admiterea la instituțiile de învățământ ale M.A.I. se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane din cadrul inspectoratelor județene de poliție, respectiv Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în raport de adresa de domiciliu înscrisă în cartea de identitate.Pentru a participa la concursurile de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, Facultatea de Poliție, în Școlile de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina și „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, precum și în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații, care pregătesc specialiști pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, candidații trebuie să îndeplinească anumite cerințe: Condiții legale:a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România; b) să cunoască limba română scrisă și vorbită; c) să aibă capacitate deplină de exercițiu; d) să fie declarați apți din punct de vedere medical, fizic și psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică și psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.; e) să aibă vârsta de minim 18 ani împliniți în cursul anului în care participă la concurs;f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverință din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat; g) să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate; h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;i) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani; j) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;k) să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare. Criterii specifice:a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniți în anul participării la concursul de admitere; b) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minim 8.00; c) să nu fi fost exmatriculați dintr-o instituție de învățământ pentru abateri disciplinare;d) să aibă înălțimea de minim 1,70 m bărbații și 1,65 m femeile.Documentele cuprinse în dosarul de recrutare sunt: 1. cererea de înscriere, având modelul prevăzut în anexe și C.V.; 2. declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare; 3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă și, dacă este cazul, a livretului militar;4. diploma de bacalaureat (original/copie legalizată) sau adeverință pentru absolvenții de liceu din anul 2012 și foaia matricolă (original/copie legalizată); adeverința eliberată de către liceu, în care se menționează media generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma; 5. următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naștere pentru candidat, soț/soție și fiecare copil, certificatul de căsătorie, precum și hotărârile judecătorești privind starea civilă; 6. autobiografia și tabelul nominal cu rudele candidatului; 7. cazierul judiciar al candidatului; 8. certificatul de examinare psihologică al candidatului sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal; 9. fișa medicală tip pentru încadrarea în Ministerul Afacerilor Interne; 10. caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituția de învățământ, în cazul candidaților care sunt în primul an de la absolvire; 11. 3 fotografii de 3x4 cm.Cererile de înscriere la concursul de admitere în instituțiile de învățământ superior pot fi primite de către structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor județene de poliție și Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, până la data de 2 iunie a.c..Pentru școlile de agenți de poliție, înscrierea se poate face până la data de 14 august a.c..Pentru înscriere, candidații se vor prezenta cu actul de identitate, ocazie cu care le vor fi înmânate adresele pentru examinarea medicală și pentru obținerea foii matricole de la liceul absolvit.Perioadele de desfășurare, tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații pot fi obținute de pe site-ul acestor instituții. La înscrierea pentru concursul de admitere la instituțiile de învățământ participă candidații care au promovat evaluarea psihologică/ psihotehnică și au fost declarați apți medical.Detalii suplimentare se pot obține de la serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor județene de poliție și Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, de la sediul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Resurse Umane sau de pe site- ul oficial al Poliției Române, www.politiaromana.ro.