Se răpesc copii în Constanţa?

5

organe incompetente

Politia dezminte pentru ca in lipsa rapirii ... nu exista fapta. Modul de lucru este urmatorul: cel care sesizeaza este ”convins” ca degeaba o depune, ca sa nu dea politia rau. Am patit o chestiune similara - mi-a fost smulsa posate de pe umar si trantita pe jos; la poliție m-au intrebat daca l-am vazut pe hot. Ce drac sa vad, ca era noapte? Mi-au spus ca e mai bine sa spun ca mi-am pierdut actele, decat sa depun plangere pentru talharie - ca de fapt asta era. Altfel - ar fi avut un caz cu autor necunoscut - evident ce nu ar fi fost rezolvat. Nu dadea bine in statistici.