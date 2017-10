Se modifică legea RCA. Şoferii-kamikaze, "daţi în primire" de poliţişti

Se modifică legea RCA. Șoferii-kamikaze, "dați în primire" de polițiști

În paralel, Ministerul Sănătății și Autoritatea de Supraveghere Financiară lucrează la un ordin comun pentru stabilirea cuantumului daunelor morale. În plus, asigurătorii doresc să colaboreze cu poliția pentru a obține informații cu privire la comportamentul în trafic al șoferilor.În acest moment, sunt dezbătute mai multe variante pentru modificarea sistemului bonus-malus. Ultima schimbare a avut loc în decembrie 2016, atunci când sistemul a fost redus la opt categorii de bonus și opt de malus, iar asta înseamnă că șoferii cu multe daune sunt penalizați mai puțin, iar cei fără daune beneficiază de o reducere insuficientă față de tariful standard al RCA. În opinia specialiștilor, diferențierea între bonus și malus nu este clar stabilită.În plus, asigurătorii au în plan o eventuală colaborare cu polițiștii, pentru a obține cât mai multe informații referitoare la comportamentul șoferilor. Astfel, după ce vor intra în posesia informațiilor cu privire la numărul de infracțiuni rutiere comise de șoferi, asigurătorii spun că vor putea ajuta clienții cu un comportament bun în trafic.„Vom încerca să scădem cumva frecvența daunelor și ne-am gândit să umblăm la comportamentul șoferilor. Trebuie să vedem cum putem colabora cu poliția pentru a obține informații referitoare la șoferi. De exemplu, amenzi de circulație. Prin creșterea numărului de malus, vor fi favorizați clienții cu un bun comportament în trafic”, a declarat Mădălin Roșu, președintele Biroului Asigurătorilor Auto din România, citat de profit.ro.Nu este exclusă și o revenire la vechiul sistem, în care bonusul ajungea până la 50% din tariful maxim, iar malusul presupunea majorări de preț cu până la 100%, aplicat șoferilor cu daune. În prezent, bonusul și malusul se opresc la 32% plus sau minus din prima standard, potrivit profit.ro, care mai precizează că în România sunt peste 5 milioane de șoferi asigurați, dintre care doar 7% produc daune pe parcursul unui an.v v vDe asemenea, Ministerul Sănătății lucrează la un ordin comun cu Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru publicarea tabelului ce va cuprinde despăgubirea daunelor morale ca urmare a accidentelor auto. Potrivit legii, valoarea punctului de traumă este stabilită prin lege la două salarii minime pe economie, iar valoarea maximă stabilită la 200 de puncte de traumă. Ordinul tabelar la care lucrează Ministerul Sănătății și ASF va stabili valori orientative pentru diverse traume suferite de victimă.