Se introduce taxa pe autostrăzi. Cât vom plăti ca să ajungem în Bucureşti

Se introduce taxa pe autostrăzi. Cât vom plăti ca să ajungem în București

Nu avem drumuri și autostrăzi așa cum trebuie, dar totuși plătim pentru ele. Nu erau suficiente rovinieta și acciza la carburant și se pare că vom plăti mai mult!Reprezentanții Ministerului Transporturilor, împreună cu cei de la CNADNR, se pregătesc pentru a taxa circulația pe autostrăzile din România. Mai exact, reprezentanții statului vor introduce de la anul o nouă taxă, cea de autostradă.Oficialii Ministerului Transporturilor au luat în calcul că prima autostradă pentru care se va plăti taxă va fi A1, respectiv București-Pitești. A1 are 110 kilometri. Asta după ce șoseaua va intra în reparații.Potrivit capital.ro, fiecare șofer va fi nevoit să plătească minimum 1,75 euro pentru fiecare 100 de kilometri parcurși pe autostrăzi.A doua autostradă unde va introdusă taxa va fi București - Constanța, plățile urmând a debuta în vara anului 2018.„Taxarea șoferilor pe autostrăzile București-Pitești (A1) și București-Constanța (A2) va fi introdusă după finalizarea lucrărilor de reabilitare. Lucrările de întreținere a celor două autostrăzi sunt parte a unui proiect de concesiune care include și construcția centurii de Sud a Capitalei, proiect care va fi bătut în cuie până la finele acestui an. Mai exact, concesionarul repară autostrăzile A1 și A2, taxează participanții la trafic, vin banii și apoi începe să construiască centura de Sud a Bucureștiului. Pentru a nu bulversa traficul pe cele două șosele cu patru benzi, prima autostradă care va intra în reparații capitale din bani privați este București - Pitești. Reparațiile capitale pentru cele două autostrăzi sunt estimate la circa 200 milioane euro”, informează site-ul capital.ro.Conform unor surse, banii care urmează să fie strânși din taxa de autostradă vor fi folosiți pentru întreținerea acestora.Teoretic, după introducerea taxei de autostradă, ar trebui să dispară rovinieta, asta potrivit tratatului de aderare la Uniunea Europeană.Milioane de euro… de gropi„Un calcul simplu arată că, în perioada 1 aprilie 2014 - 31 decembrie 2015, Ministerul Finanțelor a strâns peste un miliard de euro din plata accizei de 7 eurocenți pe carburanți, iar Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România a colectat circa 440 milioane euro din rovinietă. Cu 1,44 miliarde euro s-ar fi construit 288 km de autostradă la câmpie, ținând cont de prețul mediu pe kilometrul de autostradă construit la noi”, mai scrie capital.ro.v v v„Dăm bani în stânga și în dreapta, plătim taxe și impozite, facem tot posibilul să fim la zi cu totul, iar statul își bate joc de noi în ultimul hal. Avem drumuri pline de gropi, autostrăzi neterminate, iar cele terminate arată într-un mare hal și ei vor alți bani în plus. Obțin milioane de euro din banii pe care îi plătim și nimeni nu știe unde ajung”, a declarat Mădălina Crețulescu, o constănțeancă pentru care plata taxei de autostradă este chiar o mare problemă, întrucât are afaceri la București.