SE ÎNCING SPIRITELE! DECIZIE IMPORTANTĂ A MAPN, în bătălia pentru şefia Armatei

SE ÎNCING SPIRITELE! DECIZIE IMPORTANTĂ A MAPN, în bătălia pentru șefia Armatei

Surse din Ministerul Apărării Naționale au explicat, pentru MEDIAFAX, că instituția a transmis marți seară către Administrația Prezidențială o plângere prealabilă prin care se cere anularea decretului de prelungire a mandatului șefului Statului Major al Apărării, urmând ca, dacă Președinția nu anulează decretul în termen de 30 de zile, plângerea să fie trimisă și la instanță, în contencios-administrativ."Este vorba despre o plângere prealabilă, pașii legali pentru a ataca un act care, să zicem noi, este ilegal este pentru prima dată la unitatea emitentă și apoi la contencios-administrativ. (Am cerut -n.r.) să anuleze acel document și motivele pentru care noi spunem că este ilegal, pentru că nu are semnăturile conform legii", au explicat sursele citate pentru MEDIAFAX.Plângerea prealabilă a fost depusă și înregistrată marți seară, potrivit sursei citate.Președintele Klaus Iohannis a semnat pe 28 decembrie 2018 decretul de prelungire, cu un an, a mandatului generalului Nicolae Ciucă ca șef al Statului Major al Apărării, după ce a respins în ședința CSAT propunerea făcută de MApN pentru această funcție.Ulterior, premierul Viorica Dăncilă și ministrul Apărării, Gabriel Leș, au acuzat că șeful statului nu a avut bază legală, deoarece propunerea de prelungire a mandatului nu a venit din partea MApN.