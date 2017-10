Se închide Podul Agigea. Poliţiştii propun rute ocolitoare

1

Pod rutier Agigea

Restrictii sunt dar la pod practic nu se executa lucrări.Este inadmisibil sa se ajungă la situatia restrictionarii circulatiei pe acest pod pe un termen practic nelimitat in timp a vehiculelor grele.Societatile comerciale cu activități de producție ce implica transporturi au pierderi ce le vor duce la faliment.La CNADR filiala Constanța a fost director Ibram Aidan cel puțin 12 ani.S-au pus becuri pe cabluri dar lucrările necesare de întreținere nu s-au făcut.Care e răspunderea celor ce se fac vinovați.Podul s-a realizat in circa 2 ani si acum se fac lucrări de mentenanta pentru care nu se da un termen.Incompetenta si probabil multă corupție in legătura cu acest subiect.Chiar nu se sezizeaza nimeni?