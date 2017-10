SE FACE LUMINĂ ÎN SCANDALUL "BORCEA ŞI AL 8-LEA COPIL AL SĂU" / Judecătoarea Geanina Terceanu vorbeşte despre RELAŢIA cu omul de afaceri

SE FACE LUMINĂ ÎN SCANDALUL "BORCEA ȘI AL 8-LEA COPIL AL SĂU" / Judecătoarea Geanina Terceanu vorbește despre RELAȚIA cu omul de afaceri

Ştire online publicată Miercuri, 12 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

„Am spus că am un copil cu Borcea și să-l caute la țară. Nu s-a înțeles ironia. Realitatea juridică arată că nu a fost o altă relație între mine și Borcea, deci nu era un copil. În rechizitoriul este consemant că ne-am plăcut. A fost doar o întâlnire. În sensul de a nu se da o altă conotație verbului a plăcea. Între doi oameni care discută și atât. Am avut doar o întîlnire de doar două ore. Am discutat despre dosar. Ulterior, la domiciliu, am găsit un plic cu bani, 10 mii de euro. A fost singura întâlnire cu el, a fost lael acasă.”, a comentat Geanina Terceanu.