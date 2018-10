SE COMPLICĂ LUCRURILE! Suspect în cazul dispariției jurnalistului saudit, mort într-un accident rutier

Mashal Saad al-Bostani, unul dintre cei 15 suspecți în cazul dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a murit într-un „accident suspect de mașină”, la Riad, scrie presa turcă.







Mashal Saad al-Bostani (foto), un locotent în vârstă de 31 de ani în Forțele Aeriene ale Arabiei Saudite, este unul dintre cei 15 suspecți care au aterizat în Turcia, pe 2 octombrie, și a mers la consulatul din Istanbul în timp ce Jamal Khashoggi era acolo, scrie cotidianul Yeni Șafak.













Ziarul precizează că sursele sale nu i-au furnizat alte detalii despre accidentul din capitala Arabiei Saudite, iar rolul lui al-Bostani în această „crimă” nu este deocamdată stabilit.



Un editorialist de la cotidianul Daily Hürriyet, Abdulkadir Selvi, a susținut joi că Mohammad al-Otaibi, consulul Arabiei Saudite la Istanbul, ar putea fi „următoarea țintă”, pentru că prințul Mohammad bin Salman „ar face orice ca să scape de dovezi”.



Presa turcă a relatat miercuri că vocea consulului apare într-una dintre înregistrările în care jurnalistul Jamal Khashoggi era „interogat”.



Potrivit relatărilor din presă, Al-Otaibi le-a spus „interogatorilor”: „faceți asta în altă parte ca să nu am probleme”, dar i s-a spus „taci dacă vrei să mai trăiești când te întorci în Arabia Saudită”.



Consulul s-a întors la Riad în urmă cu două zile, pe 16 octombrie.



Între timp, cotidianul Sabah a publicat noi imagini de pe camerele de supraveghere cu un alt suspect. Ar fi vorba despre Maher Abdulaziz M. Mutreb, în vârstă de 47 de ani, un ofițer de informații care anterior a fost angajat al Ambasadei Arabiei Saudite la Londra. El a aterizat la Istanbul la ora 3:38 dimineața și a mers la consulat la ora 9:55.



Potrivit The New York Times, Maher Abdulaziz M. Mutreb a călătorit foarte des cu prințul Mohammad bin Salman, fiind cel mai probabil o gardă de corp.







sursa text si foto> www.digi24.ro