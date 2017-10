Se cere desfiinţarea Poliţiei Locale! Constanţa, printre cele mai multe semnături

10

O adunătura de prosti in politia locala

Locuiesc in navodari si din luna Aprilie de cand vis-a-vis de mine a cumpărat o casa un derbedeu de navodari am numai probleme iar politia locala si cea nationala nu fac nimic.Strada pe care locuiesc are 3 m lățime iar Vecinul meu parchează masina in fata Porții si asa eu nu mai pot avea acces in curtea mea iar politia locala imi spune atunci cand o chem ca nu poate sa-l forțeze sa mute masina ,la ce sa ma astept,iar cand am solicitat răspuns scris de la ei au trimis o mizerie de răspuns "cica Vecinul nu ma blochează in niciun fel.Cred ca nu trebuie șaman stau in aceasta țara sa ma mut intr-o țara civilizata si unde politia sa apere drepturile cetățenilor ,nu drepturile unor derbedei care le dau o cafea polițiștilor.in orașul navodari politia se cumpara cu o cafea!