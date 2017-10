Se caută şefi la pompieri. Candidaţii vor fi supravegheaţi video

Se caută șefi la pompieri. Candidații vor fi supravegheați video

La sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea vot avea loc, în perioada următoare, trei concursuri pentru ocuparea a trei posturi de comandant.Astfel, pe 25 iunie are loc concursul pentru ocuparea postului de comandant de detașament I la Detașamentul de pompieri Constanța Oraș. Concursul va începe la ora 13.00. Apoi, pe 27 iunie, tot începând cu orele 13 are loc concursul pentru ocuparea postului de comandant la Detașamentul de pompieri Constanța Port, iar pe 1 iulie, la aceeași oră are loc concursul pentru ocuparea postului de comandant la detașament la Detașamentul de pompieri Palas.Examenul va consta în susținerea de către candidați a unui interviu pe subiecte profesionale, pe baza tematicii și a bibliografiei, care va fi înregistrat cu mijloace audio/video.