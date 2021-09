Se caută polițiști pentru mediul rural, din sursă externă! „Este o soluție de avarie!”

„Numărul de posturi scoase la concurs prin încadrare din sursă directă a fost stabilit la nivelul IGPR, în funcție de necesități și resursele financiare de care se dispune. La nivelul IPJ Constanța au fost selectate unități unde deficitul este foarte mare, în prezent sau se preconizează a fi, în perioada următoare”, a precizat chestorul Adrian Constantin Glugă, inspector șef IPJ Constanța. De exemplu, la Topalu și Gârliciu vor rămâne câte un polițist, de luna viitoare, în urma solicitării de transferuri. La alte posturi rămân cât de curând doar doi polițiști, cifre insuficiente pentru a asigura supravegherea ordinii publice în localități cu un număr mare de locuitori și o cazuistică diversă.



Ultima pe lista măsurilor care pot fi luate, dar cea mai ieftină!





Dar este încadrarea din sursă externă o soluție benefică? Dinainte de a fi anunțate concursurile, mai mulți au susținut că este doar o metodă de a umple funcțiile vacante, cu picații de la școlile de poliție. Părerile sunt însă împărțite. Comisarul șef Vasile Zelca, liderul Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) Constanța admite că nu ar trebui să fie prima opțiune, dar nici nu trebuie ignorată. „Această măsură a fost ultima pe lista celor propuse de sindicatul nostru. Am propus mărirea numărului de absolvenți ai școlilor de poliție într-un an, la patru generații: cursuri de șase luni, împărțite în parte teoretică și practică, la Câmpina și Slatina, astfel încât fiecare să dea câte două generații pe an. Dar nu s-a dorit, cel mai probabil din rațiuni financiare. Apoi, am propus transferul jandarmilor către Poliție, dar nici această măsură nu a fost agreată. Deși jandarmii sunt pregătiți, sunt familiarizați cu procedurile și legislația. O soluție ar fi și reîncadrarea foștilor polițiști. Încadrarea din sursă externă este ultima pe lista propunerilor noastre, căci are riscurile ei. Dar pe de altă parte, trebuie să admitem că în urma încadrărilor din 2017 avem colegi care fac o muncă exemplară”, a afirmat Vasile Zelca, adăugând că „este o soluție de avarie, în condițiile unei școlarizări greoaie, în absența luării altor măsuri și a unui deficit de personal în creștere”.



Rămâne de văzut câți tineri își vor manifesta interesul să devină polițiști, știut fiind că în ultimii ani numărul celor care se îndreaptă spre școlile de profil a fost în scădere. „Deja sunt tineri care au venit la posturile de poliție să întrebe de condițiile de înscriere. Sperăm să fie cât mai mulți, pentru a putea fi aleși cei mai buni", a mai arătat liderul de sindicat.





E drept, cele opt posturi scoase la concurs nu acoperă decât o mică parte din deficitul existent în posturile de poliție din mediul rural din Constanța. „În prezent, deficitul este în jur de 25% la agenți de poliție. Așteptăm cu nerăbdare și promoția din februarie 2022 și sperăm că prin aceste măsuri se va soluționa problema aceasta. Există o preocupare serioasă pentru reducerea deficitului de personal”, a afirmat chestorul Adrian Constantin Glugă.



Ce condiții trebuie să îndeplinească tinerii care vor să devină polițiști





Tinerii care vor să devină polițiști în județul Constanța se pot înscrie online, în perioada 13 – 24 septembrie, inclusiv în zilele nelucrătoare, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute. Dosarul de înscriere trebuie să fie complet până la această dată, ulterior nemaiputând fi depuse documente. În următoarea zi lucrătoare, ulterioară depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii, de pe aceeași adresă, respectiv, sursaexterna@ct.politiaromana.ro, precizându-se numărul de înregistrare și codul atribuit candidatului. În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța la nr. de tel 0241/502.038, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța din municipiul Constanța, bld. Mamaia, nr. 106, în vederea clarificării problemei.





Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: cetăţenia română şi domiciliul în România; cunoașterea limbii române, scris și vorbit, capacitate deplină de exercițiu, apți medical, fizic și psihologic, vârsta minimă 18 ani, studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat, comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; să nu aibă antecedente penale, să nu fie membrii unui partid, să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate pe corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, să aibă permis auto categoria B, să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter secret de serviciu, să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier.





Poliția Română a scos la concurs sute de posturi de polițiști pentru mediul rural, prin încadrare directă, din sursă externă. Mai precis, 412 posturi de ajutor șef de post, repartizate la toate inspectoratele județene. Este o metodă de a acoperi, cât mai repede, deficitul de personal din posturile de poliție, care a ajuns la cote îngrijorătoare. La Constanța au fost scoase la concurs opt astfel de posturi, în structuri unde au mai rămas – sau vor rămâne, în perioada imediat următoare – doar câte un polițist sau doi. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța, este vorba despre: două posturi la Agigea și câte unul la Valu lui Traian, Limanu, Castelu, Gârliciu, Topalu și Dumbrăveni.