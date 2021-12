Se blochează activitatea Poliției? Proteste de amploare anunțate de tot sectorul de ordine publică!

Pe parcursul lui 2021, polițiștii și militarii rezerviști din toate sindicatele au organizat, rând pe rând, proteste. Când unii, când alții au pichetat sediile de la București unde se trag sforile privind salariile lor. De data aceasta, semn că s-a îngroșat gluma, sindicaliștii dovedesc că pot să fie și uniți. Drept pentru care, luni, 20 decembrie, polițiștii, polițiștii de penitenciare, cei de frontieră și militarii rezerviști au anunțat că ies cu toții în stradă. Comunicarea a fost semnată de toți factorii decisivi din mișcarea sindicală din sectorul de ordine publică și securitate națională: Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România, Federația Sindicatelor Democratice din România Sidepol, Federația Sindicatelor Democratice a Polițiștilor din România „Alexandru Ioan Cuza”, Federația Polițiștilor Sed Lex, Federația „Publisind” – Sindicatul Polițiștilor Europeni Europol, Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, Federația Polițiștilor de Penitenciare, Sindicatul Național „Pro Lex”, Sindicatul Național al Polițiștilor de Frontieră, Sindicatul Național al Polițiștilor din România „Decus”, Sindicatul Polițiștilor din România „Diamantul”, Liga pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari și Asociația Pensionarilor din Administrația Națională a Penitenciarelor.





Supărarea cea mare a acestora este faptul că „la alții s-a putut, la polițiști nu”. În condițiile în care, în pandemie, polițiștii au lucrat ore bune peste program și au vegheat la respectarea restricțiilor anti-Covid, deși nu aveau aceste atribuții în sarcinile de serviciu. „Creșterea volumului activităților din sectorul de apărare, ordine publică și securitate națională cauzată de contextul epidemiei de Covid 19 impune, din partea clasei politice, obligația respectării promisiunilor și a eliminării discriminărilor față de alte categorii de personal din sectorul public”, au atras atenția sindicaliștii.





Drept pentru care, vor fi organizate proteste în toată țara. Startul se dă în București, Iași, Timiș și Cluj. „Nu cerem măriri salariale, ne cerem drepturile noastre!”, au subliniat polițiștii.



Fără muncă suplimentară și verificarea respectării măsurilor anti-Covid, din 2022





De asemenea, o altă măsură anunțată de sindicaliști este refuzul polițiștilor de a mai efectua ore suplimentare și de a exercita sarcini pe care nu le au în fișa postului, precum cele care vizează pandemia Covid 19, începând cu 1 ianuarie 2022. Drept pentru care, Sindicatul Europol a făcut publică un model de notificare, pe care a pus-o la dispoziția polițiștilor, pentru a fi transmisă superiorilor. Polițiștii atrag atenția că activitatea instituțiilor din care fac parte va fi blocată, căci vor refuza să mai facă muncă suplimentară. Iar faptul că un polițist efectuează sarcinile a doi – trei oameni, din cauza deficitului de personal în creștere, este deja arhicunoscut.





„În contextul în care noul Guvern nu a oferit asigurări cu privire la respectarea aplicării Legii cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în condițiile în care polițiștilor nu li s-au aplicat prevederile Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2021, în condițiile în care tocmai Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) prin Decizia 51/2019 a constatat că Ministerul Afacerilor Interne a încălcat legea prin neaplicarea prevederilor referitoare la eliminarea inechităților și discriminărilor salariale așa cum prevedea Legea 71 încă din anul 2015, în condițiile în care, în momentul de față polițiștii sunt plătiți la nivelul unor baza de calcul din 2009, pentru indiferența cu care suntem tratați ca și categorie socio-profesională la nivelul Guvernului și a Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Legii nr 53/2003 privind Codul muncii, republicată, art. 120, alin (2), vă aduc la cunoștință că NU îmi dau acordul pentru efectuarea de ore suplimentare începând cu luna ianuarie 2022, din cauza efortului și epuizării pe care le-am resimțit în cele 22 de luni de pandemie”, este stipulat în notificarea pe care, în primele ore de la publicare, au descărcat-o de pe site-ul sindicatului în jur de 2.500 de polițiști.





La câteva zile după adoptarea ordonanței care stabilește nivelul salariilor din sectorul bugetar și al pensiilor pentru 2022, angajații din sectorul de apărare, ordine publică și securitate națională au luat foc. După mai bine de un an în care sindicaliștii din Poliție, Poliția de Frontieră, penitenciare și militarii rezerviști „strigă” – și nu doar ei! – pe toate căile, prin diverse forme de protest sau scrisori deschise adresate guvernanților, cerând aplicarea prevederilor Legii salarizării, ordonanța „trenuleț”, așa cum a fost ea denumită zeflemitor, le-a ruinat speranțele. Pentru al doilea an consecutiv, au fost „săriți” când a fost vorba de majorări salariale. Ba mai mult, lovitura a fost și mai greu de digerat – ba chiar a părut mai degrabă să fie una sub centură – căci a venit în ziua următoare unei aprinse discuții cu ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. În încercarea de a-i convinge pe sindicaliștii de la Europol să renunțe la programul de proteste (aplicare de avertismente verbale și scrise în loc de amenzi, manifestații în fața sediilor partidelor politice și Guvernului), acesta „a anunțat cu surle și trâmbițe aplicarea tranșei a treia, de o pătrime, din Legea salarizării”. O promisiune de care nu s-a ținut, căci salariile au rămas înghețate.