Scuterele, pericole pe două roţi pe străzile Constanţei

Scuterele, pericole pe două roți pe străzile Constanței

În ultimele luni, mai ales odată cu încălzirea vremii, numărul scuterelor, mopedelor și motocicletelor care circulă pe străzile Constanței a crescut considerabil. Odată cu sporirea prezenței lor, s-a înregistrat și o creștere a accidentelor rutiere, în care sunt implicate vehiculele pe două roți. Din fericire, până în prezent, nu au fost înregistrate multe evenimente rutiere grave, însă polițiștii se așteaptă la ce e mai rău de acum încolo, de când sezonul estival și-a intrat în drepturi, iar traficul s-a aglomerat. Mai întâi, polițiștii le atrag atenția celor care sunt tentați să își cumpere scutere sau mopede că trebuie să îndeplinească mai multe condiții pentru a circula pe drumurile publice. E adevărat că pentru vehiculele cu o capacitate cilindrică sub 50 cmc nu este necesar permis de conducere, însă șoferul va trebui să aibă vârsta de peste 16 ani și să urmeze un curs de legislație rutieră, în urma căruia primește un atestat. Numai cumulând aceste condiții, cineva poate să conducă un scuter sau moped pe străzile României. Pentru vehiculele cu o capacitate cilindrică între 50 și 125 cmc este necesar permis de conducere pentru subcategoria A, iar peste 125 - permis de conducere pentru categoria A. Polițiștii atenționează că pentru nerespectarea prevederilor legale, amenzile aplicate sunt usturătoare, mult mai mari decât cele prevăzute în codul rutier pentru autoturisme. „Așa se ajunge, de multe ori, ca amenda să fie mai scumpă decât scuterul”, povestește subinspector Marius Ghiță, purtătorul de cuvânt al Poliției Rutiere Constanța. Amenda mai mare decât valoarea scuterului Pentru că numărul vehiculelor motorizate pe două roți a crescut simțitor, polițiștii constănțeni au efectuat mai multe acțiuni tematice în trafic printre conducătorii acestora. Rezultatele au arătat dezastrul: mai bine de jumătate nu îndeplinesc condițiile pentru a circula pe drumurile publice. „Am avut mai multe acțiuni punctuale în acest sens. Am urmărit dacă cei care conduc aceste vehicule au cască de protecție, curs de legislație, documentele scuterului, dacă este înregistrat la primărie. În urma acțiunilor, am constat că 50% dintre ei nu îndeplinesc condițiile pentru a putea conduce mopedele pe drumurile publice. Iar amenzile sunt foarte mari, între 540 și 1200 lei. De multe ori, nu fac scuterele cât face amenda. Spre exemplu, unul își cumpărase mopedul la mâna a doua, cu 500 de lei, însă a fost amendat cu 1200 de lei. Nu avea acte, nici atestat pentru a conduce, nici echipament de protecție. De două ori mai scumpă sancțiunea decât prețul lui”, ne-a declarat Marius Ghiță. Haotici în trafic De obicei, accidentele rutiere în care sunt implicate scuterele nu au consecințe foarte grave, însă distanța de la o simplă căzătură la moarte poate fi, uneori, foarte mică. Balanța este înclinată de lucrurile care, la prima vedere, par banale. Marius Ghiță își amintește de un accident tragic produs anul trecut în Constanța, în care, doi tineri aflați pe un moped au murit pe loc. Deși circumstanțele au fost unele banale, o ușoară tamponare cu un autoturism la viteză destul de mică, faptul că cei doi băieți nu aveau cască de protecție le-a fost fatal. Impactul nu a fost foarte puternic, însă au căzut cu capul de bordură și acolo au rămas. „Din fericire, accidentele sunt destul de ușoare. Cele mai multe se înregistrează în mediul urban, unde vitezele sunt mici, așa că nu avem multe incidente se-rioase. În mediul rural situația este opusă. Se întâmplă foarte rar accidente, dar consecințele sunt mult mai grave. Drumurile sunt libere, așa că băieții își ambalează motoarele la maximum, să vadă toată ulița ce scuter au”, spune subinspectorul Marius Ghiță. Principalele cauze care duc la producerea de accidente sunt: neîndemânarea în conducere, viteza excesivă, neasigurarea la schimbarea direcției de mers, neacordarea de prioritate, consumul de băuturi alcoolice. „Din păcate, la noi, șoferii de autoturisme nu s-au prea putut adapta cu motocicliștii și cu scuterele pe stradă. Și asta nu neapărat din cauza lor, ci mai ales din cauză că cei care sunt pe două roți nu respectă ordinea în trafic. Dacă cineva își cum-pără scuter, fiți sigur că și-l ia cu gândul că astfel s-ar putea strecura prin trafic. Asta e o greșeală. Merge ba pe stânga, ba pe dreapta, iar șoferii, de multe ori, nu au timp să îi vadă. Dacă ar merge regulamentar în coloană, atunci șoferul din autoturism conștientizează că îl are în preajmă, îl poate vedea tot timpul în oglindă. Dar dacă el face jaloane, schimbă banda tot timpul, conducătorul auto poate fi indus în eroare și astfel se produc accidente”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Rutiere Constanța. Un bucureștean a fost rănit grav după ce a căzut cu mopedul Sâmbătă dimineața, în jurul orei 7, un tânăr din București a fost grav rănit în afara localității Hârșova, după ce a pierdut controlul mopedului pe care îl conducea. Potrivit polițiștilor de la rutieră, Răzvan Marian, de 21 de ani, se îndrepta spre Constanța, numai că, în loc să ajungă pe litoral, a ajuns la spital. Din cauza neatenției în conducere, tânărul a pierdut controlul direcției, s-a dezechilibrat și a căzut pe partea carosabilă. În urma producerii accidentului, conducătorul mopedului a fost rănit grav, fiind transportat de urgență la spital unde a rămas internat în vederea acordării îngrijirilor medicale. De asemenea, din pri-mele cercetări efectuate de polițiști, se pare că bucureșteanul nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, iar mopedul nu era înregistrat în circulație.