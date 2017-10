Scrisoarea unei viitoare poliţiste către conducerea MAI: "Pentru ce atât de multă nedreptate?"

3

Nici Raiul nu mai e ce-a fost odata

Pana mai zilele trecute,eu am crezut ca Raiul este populat cu ingeri si iadul cu diavoli.Am crezut ca intre Iad si Rai s-a ridicat un gard.Nici vorba ! In Paradis,ingerii coabiteaza cu diavolii,se lauda unul pe altul,se sprijina unul pe altul,se avanseaza unul pe altul.Nemuritorii se inteleg bine intre ei.Chiar mai mult,eu ca simplu muritor nici nu pot sa fac deosebirea intre un inger si un diavol,pentru ca toti "canta" la fel.In Raiul Politiei Romane ingerii(politistii cinstiti) coabiteaza cu diavolii(politistii corupti).Ingerii nu sunt modele de urmat pentru diavoli si diavolii sunt invizibili pentru ingeri.Eu nu pot sa inteleg cum un politist(ingeras) poate sa coabiteze in acelasi birou cu un politist corupt fara sa vada cu ce se ocupa dracul,colegul lui din ceata hotilor in uniforma.Am crezut asa ceva se dezbate pe blogul politistilor romani.Exemple asemanatoare pot fi date si din viata politica.Fagadau,vicele lui Scaraotchi(capetenia dracilor municipali),a ajuns mare sef in ceata ingerilor din pesede.Uitati-va la el,are deja o aura de cinstit.Alte exemple,puscariile sunt pline de ingerasi si criminali.Ceata oamenilor de stiinta,savantii scriitori,coabiteaza in aceeasi celula cu criminalii periculosi.Ingerii din Cel mai Cinstit Guvern coabitau linistiti cu diavolii corupti.Culmea este ca sfantul Victor Viorel(cel mai cinstit premier) nu stia ca guvernul lui este populat cu draci corupti.