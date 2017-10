Scrisoare din puşcărie (II)

Istoria unui calvar

Scrisoare din pușcărie (II)

29 Noiembrie 2007

„Ceața vechilor iaduri“ Deținut de aproape un an într-un penitenciar din Portugalia, constănțeanul A.I. mai scrie:„…Am impresia că tot ce mi s-a întâmplat nu e adevărat. E doar un coșmar, un vis urât, din care sper să mă trezesc cât mai curând. Cele 11 luni de când stau în închisoare au fost iadul pe pământ! Am fost bătut, amenințat cu moartea, terorizat zi de zi, clipă de clipă. Aproape toți deținuții de aici se droghează și asta cu ajutorul și cu sprijinul gardienilor, care susțin că nu vor decât să le facă puș-căriașilor viața mai ușoară. În realitate, le vând «ierburile» cu de cinci ori prețul! Am slăbit 14 kilogra-me și aproape că nu mă mai pot deplasa. Singurul prieten pe care-l am e un moșneguț portughez condamnat la 10 ani de închisoare pentru că și-a omorât sora. Moșu‘ un om de treabă, atâta doar că nu zâmbește niciodată. Și eu am uitat să mai râd… În fiecare zi, câte puțin, mă învață limba portugheză. Acum știu atât încât să pot vorbi singur în fața instanței. Nu mai am nevoie nici de interpret. Nu știu ce Dumnezeu le-a spus cucoana aia care mi-a tradus declarațiile la început, autorităților, de se uită ăștia așa urât la mine! Nici eu nu știu de ce învăț portugheză. Când mă vor elibera, plec de aici și pe jos! Nu sfătuiesc pe nimeni să facă ce am făcut eu, să vină cu capu-n traistă la atâta amar de depărtare de casă…” Un studiu al Ordinului Avocaților (OA) din Portugalia, relevă că 68% dintre deținuți au hepatită de tip C sau SIDA. Numărul celor infectați continuă să crească. Printre cei 13 mii de încarcerați din Portugalia sunt și câteva zeci de români. Demersurile acestora de a fi extrădați sau măcar de a fi judecați se izbesc, mai mereu, de încetineala cu care funcționează justiția de aici. (va urma) Constantin Florescu