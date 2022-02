Şcoala Militară de Maiştri Militari, prima unitate care face compost din resturile alimentare de la popotă

„Cu sprijinul Fundației Comunitare Galați și al partenerilor noștri tradiționali de la Comitetul Național Român pentru Drepturile Copilului Constanța, ducem mai departe proiectul de responsabilitate socială «Lumea de sub navă» și devenim prima unitate de învățământ militar din România, care pune în aplicare un miniproiect educativ, interesant și util pe direcția sustenabilității mediului înconjurător. Coordonatorii proiectului au pus la dispoziție trei compostoare de grădină ecologice, pe care le vom utiliza pentru a transforma materialele organice, biodegradabile în compost”, explică reprezentanţii Şcolii Militare de Maiştri Militari.





Compostul este ceea ce rezultă din procesul microbial prin care iarba tunsă, funzele și resturile de la bucătărie sunt transformate în fertilizant organic. Procedeul este cunoscut de sute de ani și practicat de grădinari pentru a crește materia organică din sol, îmbunătățindu-i funcțiile și proprietățile fizice și chimice ale substratului. „Noi ne-am propus să folosim cele trei compostoare pentru a spori calitatea solului de pe terenul unde, tot în cadrul proiectului «Lumea de sub navă», am amplasat o seră de verdețuri, de a cărei îngrijire să se ocupe elevii militari. Ca unitate militară, generăm zilnic un volum mare de resturi alimentare, vegetale, care ajung, în mod firesc, la gunoi și care au potențialul să devină neprietenoase cu mediul, poluând aerul, solul și inclusiv pânza freatică. Așa că am ales să spunem STOP poluării și să îi oferim naturii înapoi, o parte din beneficiile pe care și ea le creează în permanență pentru noi”, au mai spus reprezentanţii Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale.





Preocupaţi de siguranţa mediului şi de alternative de sustenabilitate, elevii Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale au construit şi o seră cu verdeţuri şi o zonă de compost pentru fertilizarea pământului pentru legumele plantate.