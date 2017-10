SCHIMBĂRI IMPORTANTE pentru şoferii de vârsta a treia care vor să mai conducă

Proiect de lege:

SCHIMBĂRI IMPORTANTE pentru șoferii de vârsta a treia care vor să mai conducă

Ştire online publicată Marţi, 27 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Șoferii care au împlinit vârsta de 70 de ani vor fi obligați să efectueze un control medical anual pentru a primi dreptul de a mai conduce o mașină pe drumurile publice.În plus, permisul lor auto ar urma să aibă o valabilitate care va fi prelungită anual. În prezent, permisul auto este valabil 10 ani.Modificarea în acest sens a legislației rutiere a fost pregătită în Parlament, în această lună, sub forma unui proiect de lege. Inițiatorul proiectului a fost reales parlamentar, așa că el își va susține proiectul în continuare.Proiectul stabilește că, prin derogare de la regula actuală, valabilitatea administrativă a permiselor de conducere este de un an în cazul persoanelor care au împlinit vârsta de 70 de ani.Limitarea valabilității este argumentată prin faptul că datele statistice indică numeroase accidente rutiere provocate de persoane care au atins vârsta de 70 de ani, din cauza înrăutățirii stării de sănătate, se arată în proiectul de lege.