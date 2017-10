SCHIMBĂRI IMPORTANTE ÎN NOUA LEGE RCA! TREBUIE SĂ PREDAŢI PLĂCUŢELE DE ÎNMATRICULARE!

2

Aiurea rau de tot !

Asiiguratul are obligația ca, pe toată durata suspendării contractului RCA, să imobilizeze vehiculul într-un spațiu privat, în afara domeniului public. Haaaa...pai daca-i un amarat care locuieste la bloc, de unde sa ia spatiul privat, de la Videanu, de la Basescu, de la alti moguli, care au cate 7 locuinte si bani in cont de metrii cubi ? Mai legiuitorule care esti bogat si ai spatii private, ia mai gandeste-te si la saraci, unde lasa masina ? In fata blocului pentru ca el atata are, a muncit toata viata, are o pensie de kkt si isi duce zilele vai de mama lui ...Voi cand dati legi va ganditi numai la voi bogatanii.