Schimbare IMPORTANTĂ pentru şoferi. Maşinile fără RCA sau ITP, ridicate RAPID de poliţie

Schimbare IMPORTANTĂ pentru șoferi. Mașinile fără RCA sau ITP, ridicate RAPID de poliție

Ştire online publicată Luni, 03 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Schimbare importantă care îi vizează pe toți șoferii imprudenți: mașinile fără RCA, inspecție tehnică sau impozit plătit vor fi ridicate după doar 2 luni de la momentul în care sunt lăsate pe carosabil, fiind considerate abandonate.Toate mașinile parcate pe domeniul public și cu inspecția tehnică expirată, precum și cele neasigurate sau pentru care nu au fost achitate taxe și impozite vor fi ridicate de primării după doar două luni de la data la care au fost găsite și considerate astfel abandonate, în loc de un an cât prevede astăzi legea.Modificările vor intra în dezbaterea Parlamentului în această toamnă. Conform noilor măsuri propuse, va fi scurtat de la un an la 60 de zile termenul pentru care un vehicul aflat pe domeniul public sau privat poate fi considerat abandonat."În marile orașe, întâlnim adesea depozitate pe domeniul public rulote și remorci, perioade lungi de timp de 6 luni - 1 an, perioade în care aceste vehicule nu sunt utilizate de proprietari potrivit destinației. Menținerea termenului de un an duce la prelungirea duratei în care domeniul public primește o altă destinație decât cea legală. Acceptarea unei soluții contrare ar conduce la concluzia că aceste terenuri (chiar dacă sunt locuri de parcare de sau parcări publice gratuite), destinate circulației publice și staționarii vehiculelor funcționale, să se transforme într-un spațiu în care persoane private, invocând diferite situații individuale, să depoziteze bunuri proprietate privată, cu afectarea dreptului de proprietate a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, ceea ce este inadmisibil", argumentează autorii proiectului de lege, potrivit Profit.ro.