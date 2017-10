SCENE ŞOCANTE! Pieton ucis pentru că traversa prea încet

2

Multă răutate la noi romanii

Organelor abilitate care aveți dreptul sa faceți ceva, luați masuri cu bolnavii psihici de la vola pentru ca nu este admis in secolul nostru atâta prostie omeneasca și nebunie la volan. Și ca să va explic de ce :am văzut un caz într-o tara civilizata când șoferul unei firme de curierat a așteptat 5 minute o pisica bătrână care țopăia în mijlocul străzii sa treacă strada și tot acolo a stat pana când m-am dus eu și am ajutat-o sa treacă strada iar când am ridicat-o în brate era doar piele și os, atât de bătrână era. Intenționat am stat și am așteptat pentru ca am vrut sa vad cum reacționează șoferul in astfel de situații. ÎN ROMÂNIA LOVESC oamenii care le-ar fi putut fii buici sau rude ce sa mai vorbesc de o pisica.