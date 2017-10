SCENE INCREDIBILE în Dosarul „Sechestrare şi tortură”! Anchetator sub acoperire, dezbrăcat şi ameninţat cu pistolul la tâmplă!

SCENE INCREDIBILE în Dosarul „Sechestrare și tortură”! Anchetator sub acoperire, dezbrăcat și amenințat cu pistolul la tâmplă!

Anchetatorul sub acoperire sechestrat și torturat în luna mai de patru ofițeri de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Constanța nu ar fi prima „victimă” a respectivilor polițiști. Acesta este unul dintre aspectele privind modul de lucru al polițiștilor, punctat în rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care polițiștii au fost trimiși în judecată. Polițiștii Bogdan Mircea Teodorescu, Vlad Ștefan Zaharia, Dragoș Emil Petcu și Cristian Dolană sunt cei patru polițiști constănțeni acuzați, printre altele, că, în noaptea de 2 spre 3 mai 2013, au lipsit de libertate în mod ilegal și au torturat un investigator sub acoperire, tocmai pentru a-l face să recunoască faptul că este… sub acoperire! Potrivit anchetatorilor, cei patru sunt acuzați de fapte ce pare greu de crezut că le-ar comite un om al legii în exercitarea serviciului, în mileniul III: lovirea unui om cu pumnii în față, cu bâta peste picioare, dezbrăcarea lui, complet, într-o parcare, punerea pistolului la tâmplă și chiar apăsarea pe trăgaci, înregistrarea realizată de anchetatorul sub acoperire. Rechizitoriul prin care cei patru au fost trimiși în judecată menționează însă că nu ar fi prima dată când polițiștii respectivi acționează astfel, intimidând martorii sau inculpații prin astfel de acte de violență, aceste fapte fiind un „modus operandi”.Polițiștii nu recunosc acuzele ce li se aduc„Inculpații și învinuitul Cristian Dolană nu recunosc comiterea faptelor, încercând, în declarațiile lor, să dea o aparență de legalitate acțiunilor pe care le-au desfășurat în noaptea de 2/3 mai 2013 asupra investigatorului sub acoperire și negând orice vinovăție penală, în contra evidenței”, se menționează în rechizitoriul ce ne-a fost pus la dispoziție de procurorii Parchetului General.Deși suspecții neagă, anchetatorii susțin că probele îi incriminează: mărturii ale martorilor (inclusiv doi care inițial au dat mărturie mincinoasă, în favoarea polițiștilor, dar ulterior au revenit asupra celor spuse!), bâte găsite în autoturismul de serviciu, aparținând BCCO Constanța, „din care martorul declară că a fost scoasă bâta cu care a fost lovit”, precum și în biroul inculpaților de la sediul brigăzii.Investigatorul sub acoperire ar fi fost beat sau drogatUnul din aspectele analizate a fost folosirea cătușelor. „Inculpații încearcă să acrediteze ideea că investigatorul sub acoperire era sub influența alcoolului sau a substanțelor stupefiante, fapt care l-ar fi făcut imprevizibil, fiind astfel necesară încătușarea”, se arată în dosar. Anchetatorii îi contrazic, însă: „Inculpații încearcă să justifice acțiunile lor prin contextul concret al evenimentelor din noaptea respectivă - perioada estivală, aglomerație, prezență importantă în zonă a traficanților și consumatorilor de droguri - raportat la obligațiile polițienești specifice, care nu puteau fi îndeplinite corespunzător fără a da dovadă de fermitate. Analizând, cu titlu exemplificativ, imobilizarea investigatorului prin aplicarea cătușelor, nu există nicio îndoială că încătușarea ipotetică a acestuia, în momentul oferirii de droguri sau după scoaterea acestuia din aglomerație, ar putea fi analizată diferit prin prisma prevederilor legale. În firul real al evenimentelor, însă, alegerea momentului încătușării (n.r. după introducerea în mașina polițiștilor, după lovirea de mai multe ori) sau alegerea lui după reguli care nu au legătură cu un scop legitim, se înscrie în contextul mai larg al încercării de a umili victima, de a o intimida și pedepsi”, se arată în dosar.Nu este primul suspect umilit astfel?Iar anchetatorii au continuat: „De altfel, un «modus operandi» se remarcă tocmai în acțiunile inculpaților, întrucât fapte similare, constând în supunerea persoanelor cu care intră în contact în virtutea atribuțiilor de serviciu la suferințe fizice și psihice de durată, similare ca natură i succesiune acelora la care a fost supus investigatorul, au fost reclamate de mai multe persoane. În acest sens indicăm declarația martorului XX, precum și plângerea formulată de YY. Facem trimitere și la declarația martorului ZZ, care după informarea șefului B.C.C.O. Constanța cu privire la faptul că martorul a admis că ar lucra la DOS, le-a transmis inculpaților telefonic solicitarea superiorului ierarhic de a nu-l lovi pe investigatorul sub acoperire”.Trăgaciul unui Glock sau centura de singuranță?Un alt punct analizat în detaliu de anchetatori este folosirea pistolului Glock din dotare, pentru amenințarea investigatorului. Astfel, în timp ce investigatorul scria după dictare o declarație olografă (de menționat că faptul că scria cu mâna stângă i-a enervat mai tare pe polițiști, aceștia cunoscând faptul că folosirea mâinii stângi denotă pregătirea specială, menită a evita deconspirarea!), inculpatul Vlad Ștefan Zaharia i-ar fi prezentat un „scenariu”: l-ar fi împușcat în genunchi, pentru a nu mai umbla niciodată, urmând ca în eventuala investigație să aibă de partea lui declarațiile polițiștilor BCCO. Apoi i-a lipit arma de tâmplă și i-a cerut să recunoască faptul că este de fapt investigator sub acoperire, după care a apăsat și pe trăgaci. „Pistolul este ținut în acel moment aproximativ paralel cu abdomenul victimei, ocazie cu care investigatorul a realizat că în timpul acționării manșonului armei, încărcătorul fusese coborât ușor din crosă, pentru a se evita preluarea cartușului pe țeavă”, se mai arată în rechizitoriu. Ulterior, în timpul anchetei, polițiștii și apărătorii lor legali au cerut să fie comparat zgomotul apăsării pe trăgaci, ce pe aude pe înregistrarea ambientală realizată de investigatorul sub acoperire, cu cele produse de alte dispozitive din autoturism, sugerând că ar putea fi unul dintre acestea: prinderea/desfacerea unei centuri de siguranță auto, folosirea încuietorii de la portieră, închiderea/deschiderea scrumierei sau a altor sertare din auto. „Cu toate că institutele de expertiză criminalistică din România nu au în oferta de servicii compararea unor înregistrări pentru a stabili științific dacă un sunet în litigiu este sau nu identic cu un sunet de comparație - cu excepția expertizei vocii și vorbirii - cererea a fost admisă pentru a crea posibilitatea comparării, chiar și în mod empiric, a diferitelor sunete dintr-un autoturism. Analiza comparativă a înregistrărilor confirmă sursa sunetului menționat, respectiv încărcarea unei arme (se impune mențiunea că ofițerilor delegați să efectueze experimentul judiciar nu le-a fost pusă la dispoziție înregistrarea în litigiu)”, se mai menționează în dosar. Procurorii bucureșteni au finalizat ancheta, iar în prezent dosarul se află în atenția magistraților de la Curtea de Apel Constanța, care urmează să analizeze dovezile menționate mai sus, dar și altele și să se pronunțe asupra vinovăției sau nevinovăției polițiștilor.