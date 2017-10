Scenariu desprins din filmele poliţiste. Un banal accident soldat cu descinderi şi trei arestări

Scenariu desprins din filmele polițiste. Un banal accident soldat cu descinderi și trei arestări

Un accident rutier banal s-a transformat într-un scenariu desprins din filme. Șoferul care a provocat evenimentul a fugit de la fața locului, s-a ascuns de polițiști, după care l-a rugat pe un prieten să îi găsească pe cineva care să mintă pentru el. Acum, cei trei indivizi care au pus la cale povestea sunt arestați pentru 30 de zile.Zeci de ore de muncă, audieri maraton și urmăriri cu mascați - cam așa arată situația provocată de accidentul rutier produs pe bulevardul Mamaia, în urma căruia o autospecială SMURD a fost distrusă, iar trei paramedici au ajuns la spital. Imediat după producerea evenimentului, pe 28 august, șoferul s-a dat jos de la volan și a plecat fără nicio remușcare, abandonând autoturismul, un Audi A8.Polițiștii rutieri au demarat imediat o anchetă și au început să „sape” pentru a-l găsi pe vinovat. Imediat, au aflat că proprietarul autoturismului, este o femeie, care nu știa însă nimic despre evenimentul cu pricina. Ea le-a spus însă anchetatorilor că și soțul ei, Ionuț Tibel, are cheie de la Audi, așa că polițiștii au plecat pe urmele lui. Fără succes însă, deoarece individul nu era de găsit.Eu am făcut, sau parcă nu...Între timp, pe data de 2 septembrie, la sediul Serviciului Rutier Constanța s-a prezentat Petrișor Maria, un tânăr în vârstă de 28 de ani, care a declarat că el a condus mașina și că îi pare rău pentru fapta comisă. Polițiști rutieri au crezut că dosarul a luat sfârșit, însă aveau să afle că „distracția” abia atunci începea.„În cadrul audierilor de care m-am ocupat, s-a dovedit că persoana respectivă nu cunoaște toate aspectele accidentului. Era destul de bine pregătit, cunoștea destule detalii despre accident, audierea a durat aproximativ două ore. Detaliile principale le cunoștea, dar avea unele vicii în declarații, privitoare la prezența unor bunuri în autoturism. În autoturism a fost identificat telefonul autorului, adică al persoanei pe care o suspectam, iar autodenunțătorul nu știa acest lucru, precum nu știa nici de prezența altor bunuri personale ale autorului. Totodată, el nu putea justifica de ce soțul proprietarei mașinii întârzia să apară. Spunea că nu cunoaște nimic despre această persoană din momentul în care i-a încredințat autoturismul”, a declarat inspectorul principal George Munteanu, șeful Biroului Accidente din cadrul Serviciului Rutier Constanța.Doar ce ieșise din închisoarePolițiștii s-au îndoit de veridicitatea declarațiilor lui și au continuat să-l caute pe vinovat. Astfel au aflat că, de fapt, Petrișor Maria a fost pus să mintă pentru adevăratul șofer, care a condus în acea seară, Ionuț Tibel, soțul proprietarei autoturismului. Acestuia i-a fost frică de pedeapsa pe care o va primi, mai ales că doar ce fusese eliberat din închisoare în luna aprilie, unde a ispășit o pedeapsă de trei ani de închisoare pentru trafic de droguri. Bărbatul are și permisul anulat, deoarece a fost condamnat și pentru infracțiuni la regimul rutier, adică pentru conducere cu permisul suspendat și fals privind identitatea. Fusese eliberat din închisoare pe 25 aprilie.„Autorul accidentului are un lung istoric cu Poliția Rutieră, el fiind cercetat și condamnat definitiv și pentru comiterea altor trei infracțiuni de conducere cu permisul suspendat. El făcuse și o infracțiune de fals privind identitatea, în sensul că, în cazul celor trei dăți când a condus cu permisul suspendat, își declarase o altă identitate”, explică polițistul.„Făptaș“ de meserie pentru 500 de euroPetrișor Maria a primit 500 euro pentru a lua fapta asupra sa. Nu i-a fost frică pentru că se va alege cu dosar penal și nici că i se va anula permisul, deși are un cazier curat și avea permis de conducere de numai două luni. Totul s-a petrecut cu ajutorul unui intermediar, Valentin Pușcașu, care lucrează la Morga Cimitirului Central. Acesta a avut inițiativa de a-l scoate pe Tibel din belea și i l-a găsit pe Maria. N-a reușit să-și ducă planul la bun sfârșit, pentru că a fost prins și ridicat de mascații Serviciului Acțiuni Speciale.„Intermediarul a făcut rost de persoana care s-a autodenunțat, el a transportat-o la sediul Poliției, intermediar care, de fiecare dată când avea o problemă sau ridicam noi suspiciuni cu privire la declarațiile lui, îl învăța ceea ce trebuie să declare, îi spunea că nu va păți nimic în urma autodenunțului, că el cunoaște persoane în cadru Poliției, că s-a ocupat de documente. Intermediarul l-a susținut pe autodenunțătorul mincinos atât material cât și moral. Bucuria autodenunțătorului nu a durat mult, pentru că, în data de 5 septembrie, l-am ridicat cu mandat de aducere, a fost adus la sediul Poliției cu ajutorul colegilor de la SAS, a fost reaudiat și a consimțit să spună adevărul, a recunoscut că nu el este autorul accidentului și că a primit de la adevăratul autor suma de 500 de euro. A făcut declarații și cu privire la intermediar”, a mai spus George Munteanu.Acum, cei trei sunt arestați pentru 30 de zile. Petrișor Maria este acuzat de favorizarea infractorului, în timp ce Ionuț Tibel este cercetat pentru conducere cu permisul suspendat, părăsirea locului accidentului și influențarea declarațiilor. Valentin Pușcașu este acuzat de influențarea declarațiilor și favorizarea infractorului.„Infracțiunea de influențare a declarațiilor, dacă ne uităm în Codul Penal, este una nouă. Ea constă, în principal, în încercarea unei persoane de a determina declarațiile mincinoase ale alteia prin oferirea de foloase materiale, adică prin corupere. Infracțiunea aceasta nu se afla, în trecut, în Codul Penal, fapt ce i-a surprins și pe avocați”, a adăugat George Munteanu.