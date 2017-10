Scăpaţi-ne de inconştienţii de pe şosele!

Cu cât mai multe razii, cu atât mai bine!

Scăpați-ne de inconștienții de pe șosele!

Deși nu există zi în care mass-media să nu prezinte vreun accident rutier care, de cele mai multe ori, se soldează cu decesul mai multor persoane, există oameni inconștienți care se urcă la volan cu toate că nu au permise de conducere sau au consumat băuturi alcoolice înainte de a pleca la drum. Oamenii legii au observat că cele mai multe cazuri de acest gen au loc la sfârșitul săptămânii, când cei mai mulți cred că polițiștii sunt liberi, și, recent, au organizat o razie în județ. Nouă persoane au intrat în atenția polițiștilor de la Rutieră, la sfârșitul săptămânii trecute, după ce au fost prinși că circulau în trafic la volanul autoturismelor deși nu aveau permise de conducere sau se aflau sub influența băuturilor alcoolice. În noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 4,40, polițiștii Biroului Rutier Municipal Constanța au oprit și scos din trafic pe bulevardul Tomis, un autoturism, condus de Gheorghe Mișu, de 23 de ani, din Constanța. Polițiștii susțin că tânărul se afla sub influența băuturilor alcoolice, având 0,77mg/l. Mai mult, el avea și dreptul de a conduce autovehicule suspendat din data de 18 decembrie 2009. Un alt tânăr „interceptat” de oamenii legii este Bogdan Cristian Radu, de 33 de ani, din Constanța. În seara zilei de sâmbătă, în jurul orei 22,40, el se afla la volanul unui autoturism. În timp ce se deplasa pe strada Pelicanului, polițiștii Biroului Rutier Municipal Constanța i-au făcut semn să tragă pe dreapta. În urma testării, s-a stabilit că Bogdan Cristian Radu se afla sub influența băuturilor alcoolice, având 0,77 mg/l. De asemenea, s-a descoperit că înainte de a fi oprit de polițiști, tânărul fusese implicat într-o tamponare soldată cu pagube materiale. Și Ion Pescaru, de 40 de ani, din Constanța, a căzut în plasa polițiștilor de la Serviciul Rutier. Oamenii legii susțin că el a condus un autoturism, în timp ce se afla sub influența bău-turilor alcoolice (0,46mg/l alcool pur în aerul expirat). Un alt bărbat care a intrat în baza de date a polițiștilor de la Rutieră este Mihai Babiuc, de 53 de ani, din Constanța. Deși avea permisul de conducere suspendat, acesta nu a ținut cont de lege și după ce a consumat băuturi alcoolice s-a urcat la volan și a plecat la plimbare cu mașina prin oraș. Și la Medgidia acțiunea polițiștilor de la Rutieră a dat roade. Ștefan Barbu, de 26 de ani, Mihai Mușat, de 27 de ani, și Ionuț Mihai Țurcanu, de 22 de ani, au fost scoși din trafic de oamenii legii deoarece consumaseră băuturi alcoolice înainte de a se urca la volanul autoturismelor. Nici polițiștii din Băneasa nu au stat degeaba, astfel că Aurel Stroe, de 19 ani, din Constanța a fost tras pe dreapta în timp ce se deplasa cu mașina prin județ. Tânărul se afla sub influența băuturilor alcoolice (0,45mg/l alcool pur în aerul expirat) și nu avea nici permis de conducere. Un caz asemănător s-a petrecut în localitatea Horia, unde Cristian Sorin Bratu, de 18 ani, din Hârșova, a fost oprit în trafic de oamenii legii. Luat la întrebări de anchetatori, acesta nu a putut prezenta permisul de conduce-re deoarece nu avea așa ceva. În plus, el era și sub influența băuturilor alcoolice (0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat). Toți acești incon-știenți s-au ales cu dosare de cercetare, iar oamenii legii speră ca ei să învețe ceva util din escapadele nelegale.